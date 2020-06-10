استغل منع التجول.. سعودي يقوم بصنع سيارة "كورونا"

قرر مواطن سعودي صناعة سيارة، مستغلاً وقت الفراغ خلال فترات منع التجول، لتطوير دراجة نارية قديمة وتحويلها إلى هيكل "سيارة"، مستخدماً بعض الأخشاب والقطع الموجودة في منزله من البلاستيك والمعادن والأصباغ.



السيارة لاقت إعجاب أهالي محافظة حفر الباطن - شمال شرقي السعودية - الذي يسكن فيها المواطن "عبد العزيز هادي المطيري"، حيث أطلق على سيارته اسم "كوفيد 19" وكتب عليها "ابق في المنزل"، مما حظيت برواج عبر منصات التواصل الاجتماعي.





المطيري تحدث إلى "العربية.نت" بقوله: "بعد تقاعدي من العمل في سجون حفر الباطن، ومصادفة وقت منع التجول والبقاء في المنزل، قمت باستغلال وقتي في الصناعة والابتكار، فقررت أن يكون لدي ورشة سيارات صغيرة داخل منزلي، فقررت تحويل دراجة نارية (دباب) ذات الأربع عجلات، والتي أملكها منذ 15 عاما إلى سيارة عبر بناء هيكل لها باستخدام الخشب والبلاستيك وبعض المعادن المختلفة والمتوفرة داخل المنزل، لاسيما أن لدي هواية محببة في إصلاح وصيانة السيارات".



وأضاف: "يمكن استخدامها لمسافات طويلة حال تغيير خزان الوقود إلى حجم أكبر، والجميل في فكرة مشروعي الصغير هو تعاون الصغار معي في صناعتها، والتي قمت في نهاية المطاف بإهدائي لهم السيارة".





وأكد على السعادة الكبيرة التي عاشها الأطفال بعد الحصول على السيارة، حيث يقول: "حرصت على تطوير شكلها والمحافظة على عناصر السلامة، لذا قمت بصناعة الشكل من الأخشاب والبلاستيك الآمن دون أن يؤثر ذلك على الوزن والحمولة".

وختم حديثه: "وقت الفراغ هو فرصة لاكتشاف الذات والاستفادة من المواهب التي تكون كامنة لدى الإنسان، وما عليه سوى أن يفكر في استغلالها وإخراجها إلى حيز الوجود".