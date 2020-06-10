1716 إصابة بكورونا في قطر..و1146 في العراق

بينما ينحسر وباء كورونا في القارة الأوروبية وفي الولايات المتحدة، تشهد بعض الدول العربية تصاعداً في عدد الإصابات المسجلة يومياً، فيما تشهد بلدان عربية أخرى أعداد إصابات متدنية جداً في إشارة إلى قرب نهاية الوباء فيها. كما تستمر أغلب الدول العربية بتسجيل حالات تعاف يومية من كورونا، بينما تشهد بعضها حالات وفاة بالمرض.

الإمارات

وأعلنت وكالة أنباء الإمارات، اليوم الأربعاء، تسجيل 603 إصابات جديدة بفيروس كورونا، وشفاء 1277 مصاباً إضافياً، وتسجيل حالة وفاة واحدة.

قطر.. 4 وفيات

وأعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم الأربعاء تسجيل 1716 إصابة جددية بفيروس كورونا.

كما تم تسجيل 4 وفيات جديدة بكورونا في قطر ما يرفع عدد حالات الوفاة إلى 66.

في المقابل تم تسجل 1844 حالة تعافي إضافية من كورونا ليصل عدد المتعافين في قطر إلى 49413.

الكويت.. 23 ألف حالة شفاء

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأربعاء تسجيل 1126 حالة شفاء إضافية من فيروس كورونا، ما يرفع حالات الشفاء إلى 23288.

كما تم تسجيل 683 إصابة جديدة بكورونا في الكويت وحالتي وفاة. وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 33823 والوفيات إلى 275.

الأردن.. 18 إصابة

وسجل الأردن اليوم 18 جديدة بكورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات منذ بداية الأزمة إلى 863. كما سجل أيضا 6 حالات شفاء إضافية من كورونا.

يذكر أن هذه المرة الأولى التي يسجل فيها الأردن أكثر من 10 إصابات محلية منذ وصوله إلى المستوى المعتدل من تفشي فيروس كورونا. وفي وقت سابق كان وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة قد أعلن أنه في حال سجلت أكثر من 10 حالات محلية يومياً فسيتم أخذ إجراء بعودة الحظر وتقليل ساعات تجول المواطنين خارج المنزل، تفادياً للمخالطة وازدياد الأعداد، وتراجع مستوى انتشار الفيروس إلى المتوسط.

البحرين.. 11 ألف متعافى

وأعلنت وزارة الصحة البحرينية اليوم الأربعاء تسجيل 469 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأضافت الوزارة أنها سجلت تعافي 503 حالات إضافية من كورونا، ما يعرف العدد الإجمالي للمتعافين إلى 11109.

يذكر أن البحرين شهدت في المجمل 29 حالة وفاة بسبب كورونا.

العراق.. 1146 إصابة جديدة

وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 1146 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 15414 حالة.

كما تم تسجيل 383 حالة تعافٍ إضافية من كورونا في العراق، ليصل عدد المتعافين إلى 6214.

في المقابل، تم تسجيل 34 حالة وفاة جديدة بكورونا، ما يرفع عدد الوفيات إلى 426.

عمان.. حالة وفاة بكورونا

وأعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم الأربعاء تسجيل 689 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 18887.

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كما تم تسجيل حالة وفاة جديدة بالفيروس في سلطنة عُمان، ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 84.

وفي المجمل شهدت عُمان تعافي 4329 مصاباً من فيروس كورونا المستجد، بعد تسجيل 177 حالة شفاء في الـ24 ساعة الماضية.

الجزائر.. 102 إصابة جديدة

وأعلنت وزارة الصحةالجزائرية عن تسجيل 102 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 حالات وفاة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وبذلك يرتفع عدد الإصابات إلى 10484 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، أما فيما يخص الوفيات فقد ارتفع الإجمالي إلى 732 حالة.

وتماثلت 123 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع العدد إلى 7074.

فلسطين.. إصابة واحدة

وفي فلسطين، أعلنت وزيرة الصحة تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة أريحا والأغوار، فيما سُجلت 6 حالات تعافٍ في محافظتي القدس والخليل.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات في فلسطين إلى 662 إصابة، بينها 320 إصابة في محافظة القدس و272 إصابة في باقي المحافظات الشمالية، و70 إصابة في المحافظات الجنوبية. كما ترتفع حالات التعافي إلى 565، أي بنسبة 85.3% من مجمل الإصابات المسجلة.

تونس.. لا إصابات لليوم السابع

من جهتها، لم تسجل تونس أي إصابة جديدة بكورونا لليوم السابع على التوالي، ليستقر العدد الإجمالي للمصابين عند 1087 حالة، منهم 55 حالة فقط حاملة للفيروس حالياً.

لبنان.. 20 إصابة جديدة

وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 20 إصابة إضافية بفيروس كورونا ما يرفع العدد الإجمالي إلى 1388 حالة.

وشهد لبنان في المجمل 832 حالة تعاف من كورونا و30 حالة وفاة بالمرض.

المغرب.. 71 إصابة

وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 71 إصابة جددية بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 8508.

كما تم تسجيل حالة وفاة جديدة بكورونا ما يرفع عدد حالات الوفاة إلى 211.

في المقابل تم تسجل 72 حالة تعافٍ إضافية من كورونا، ليصل عدد المتعافين إلى 7565.