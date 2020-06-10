البحرين.. 469 إصابة جديدة بكورونا و503 متعافين

بينما ينحسر وباء كورونا في القارة الأوروبية وفي الولايات المتحدة، تشهد بعض الدول العربي تصاعداً في عدد الإصابات المسجلة يومياً، فيما تشهد بلدان عربية أخرى أعداد إصابات متدنية جداً في إشارة إلى قرب نهاية الوباء فيها. كما تستمر أغلب الدول العربية بتسجيل حالات تعاف يومية من كورونا، بينما تشهد بعضها حالات وفاة بالمرض.

البحرين.. 11 ألف متعاف

وأعلنت وزارة الصحة البحرينية اليوم الأربعاء تسجيل 469 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

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وأضافت الوزارة أنها سجلت تعافي 503 حالة إضافية من كورونا، ما يعرف العدد الإجمالي للمتعافين إلى 11109.

يذكر أن البحرين شهدت في المجمل 29 حالة وفاة بسبب كورونا.