فاوتشي: خفض كلفة اللقاحات سينفر الشركات من تطويرها

أكد مدير المركز الوطني الأميركي للحساسية والأمراض المعدية الدكتور انطوني فاوتشي أن الحكومة الأميركية لن تجبر شركات الدواء على تخفيض أسعار لقاحات كورونا المحتملة أو أنواع العلاج للفيروس، لكنها ستوصي بأسعار مقبولة و"عادلة".

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واعتبر فاوتشي أنه من حق شركات تصنيع الأدوية أن تحقق أرباحاً، لكنه شدد على أن أسعار الأدوية واللقاحات يجب ألا تفوق قدرة المرضى على تحملها، حيث يجب تمكين الجميع من الحصول عليها.

وأضاف فاوتشي، أمس الثلاثاء خلال كلمته في مؤتمر افتراضي عن التقنيات الطبية، أن خفض كلفة اللقاحات سينفِّر الشركات من المضي بأبحاث تطويرها، مذكّراً بأن هذه الشركات لديها مجالات عمل كبيرة يمكنها أن تنشط بها وتهرب من تطوير علاجات ولقاحات كورونا.

يذكر أن بعض شركات الأدوية الأميركية بدأت وضع خطط للأسعار التي ستباع بها اللقاحات عند التوصل إليها بشكل نهائي. وقد سعى الديمقراطيون في الولايات المتحدة لاتباع إجراءات للسيطرة على أسعار العلاجات واللقاحات حال تطويرها.

وهناك حالياً 238 علاجاً محتملاً و161 لقاحاً محتملاً لكورونا قيد التطوير. وتوقع فاوتشي أن يتم تسويق العديد من اللقاحات، معتبراً هذا الأمر ضرورياً لتلبية الحاجة للمليارات من الجرعات لتطعيم كافة البشر. وأضاف: "لن يكون هناك 100 لقاح، لكن أنا أضمن أنه ىسيكون هناك أكثر من واحد".