كورونا.. 10 آلاف إصابة بالهند وتوصية لباكستان بإعادة القيود

سجلت الهند ارتفاعا جديدا في عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد لما يقرب من 10 آلاف حالة، فيما أوصت الصحة العالمية باكستان بإعادة القيود المتقطعة بعد تزايد إصابات كورونا.

والأربعاء، سجلت الهند تزايدا في الإصابات ما يرفع إجمالي عدد المصابين إلى 276,583، وهو خامس أعلى معدل في العالم.

وأكدت وزارة الصحة تسجيل 9985 إصابة جديدة، و274 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية. بهذا يرتفع عدد الوفيات إلى 7745.

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تعد ماهاراشترا، تاميل نادو، ونيودلهي الولايات الأكثر تضررا.

يأتي الارتفاع في الوقت الذي أعادت فيه الحكومة فتح المطاعم، ومراكز التسوق، ودور العبادة في معظم أنحاء البلاد بعد إغلاق دام أكثر من شهرين. ولا يزال مترو الأنفاق، والفنادق، والمدارس مغلقة.

يأتي ذلك فيما أوصت منظمة الصحة العالمية السلطات الباكستانية بإعادة فرض إجراءات العزل العام المتقطعة في مناطق مستهدفة للحد من تفشي فيروس كورونا، مشيرة إلى أن البلاد لم تستوف شروط رفع القيود.

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وضربت موجة إصابات جديدة باكستان بعد أن رفعت الحكومة القيود في التاسع من مايو، بسبب الضغوط الاقتصادية. وسجلت البلاد إلى الآن 108,316 حالة إصابة و2172 حالة وفاة، وشهد يوم الاثنين رقما قياسيا للوفيات في يوم واحد بلغ 105 حالات.

وفي رسائل بعثت بها منظمة الصحة العالمية في السابع من يونيو إلى السلطات الصحية في إقليمي البنجاب والسند وهما الأكثر اكتظاظا بالسكان في باكستان، شددت على ضرورة تخفيف خطر انهيار النظام الصحي.

وقالت الرسالة التي وقعها رئيس بعثة منظمة الصحة العالمية في باكستان الدكتور باليثا ماهيبالا "توصي منظمة الصحة العالمية بشدة الحكومة بتطبيق استراتيجية فرض القيود لأسبوعين ورفعها لأسبوعين".