مليونا إصابة كورونا.. أميركا للمحتجين: إلى الفحص فوراً

"تجاوز حاجز المليونين"، هو إحصاء كشفت عنه وكالة رويترز، حول مجمل الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، أفاد بأن عدد الإصابات قد ارتفع وتخطى مليوني إصابة، الأربعاء، بينما حث مسؤولو الصحة أي شخص شارك في الاحتجاجات الحاشدة إثر مقتل جورج فلويد على الخضوع للفحص.

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في التفاصيل، أفادت تحليلات رويترز إلى أن إصابات كورونا الجديدة زادت قليلا بعد 5 أسابيع من التراجع، ويرجع ذلك في جانب منه إلى إجراء مزيد من الفحوص، التي سجلت في الخامس من يونيو/حزيران مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 545690 في يوم واحد لكنها تراجعت منذ ذلك الحين.

فيما تجاوزت الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة 112 ألفا، لتكون كذلك الأكثر في العالم.

وترجع الزيادات الأخيرة في الإصابات على الأرجح إلى استئناف بعض الأنشطة الاقتصادية والترفيهية مع عودة جميع ولايات البلاد الخمسين للحياة الطبيعية تدريجيا، وسط معلومات عن زيادة محتملة بالإصابات جراء الاحتجاجات الحاشدة التي عمت أرجاء البلاد على وفاة المواطن الأسود جورج فلويد في 25 مايو/أيار، إثر تعامل شرطة منيابوليس العنيف معه إلى زيادة أخرى في الحالات في الأسابيع المقبلة، خاصة وأن المشاركين فيها لم يراعوا التباعد الاجتماعي.

أميركا الأولى والبرازيل وصيفتها

في السياق، تخطّت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ في أميركا اللاتينية، مساء الأربعاء، عتبة الـ70 ألف وفاة، وفقاً لتعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى بيانات رسمية.

وأكثر من نصف هذه الوفيات سجّلت في البرازيل، الدولة التي حصدت فيها جائحة كوفيد-19 الناجمة عن فيروس كورونا أرواح حوالي 40 ألف شخص بينهم 1274 مصاباً بالفيروس قضوا خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

والبرازيل هي ثاني أكثر دولة في العالم تضرّراً من الجائحة على صعيد الإصابات، والثالثة على صعيد الوفيات بعد بريطانيا.

وفي المكسيك، أعلنت وزارة الصحة المكسيكية رصد 4883 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و708 وفيات، يوم الأربعاء، ليصل إجمالي الإصابات إلى 129184 وحالات الوفاة إلى 15357.

وأودى فيروس كورونا المستجدّ حتى اليوم بأكثر من 413 ألف شخص حول العالم منذ ظهوره في الصين في كانون الأوّل/ديسمبر، وفق تعداد أجرته فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة.