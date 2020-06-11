أميركا.. أكثر من ألف وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

سجّلت الولايات المتّحدة، مساء الأربعاء، 1082 حالة وفاة من جرّاء فيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجماليّ الوفيّات الناجمة عن الوباء في هذا البلد إلى حوالى 113 ألف حالة وفاة، بحسب حصيلة أعدّتها جامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات نشرتها في الساعة 20,30 بالتوقيت المحلّي (الخميس 00,30 بتوقيت غرينتش) الجامعة، التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ، أنّ جائحة كوفيد-19 الناجمة عن فيروس كورونا حصدت لغاية اليوم في الولايات المتحدة أرواح 112833 شخصاً من أصل حوالى مليوني مصاب. وبالمقابل تماثل للشفاء أكثر من 533 ألف مصاب.

وما زالت الولايات المتّحدة تسجّل أكثر من 20 ألف إصابة جديدة بالفيروس يومياً، وهي تجد صعوبة في خفض هذا الرقم.

وأفاد إحصاء لرويترز بأن مجمل الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوز حاجز المليونين، الأربعاء، بينما حث مسؤولو الصحة أي شخص شارك في الاحتجاجات الحاشدة المطالبة بالعدالة العرقية على الخضوع للفحص.

وتشير تحليلات رويترز إلى أن إصابات كورونا الجديدة زادت قليلا بعد خمسة أسابيع من التراجع. ويرجع ذلك في جانب منه إلى إجراء مزيد من الفحوص، والتي سجلت في الخامس من يونيو/ حزيران مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 545690 في يوم واحد لكنها تراجعت منذ ذلك الحين.

وترجع الزيادات الأخيرة في الإصابات على الأرجح إلى استئناف بعض الأنشطة الاقتصادية والترفيهية مع عودة جميع ولايات البلاد

الخمسين للحياة الطبيعية تدريجيا.

وقد تفضي الاحتجاجات الحاشدة التي عمت أرجاء البلاد على وفاة المواطن جورج فلويد في 25 مايو/ أيار إثر تعامل شرطة منيابوليس العنيف معه، إلى زيادة أخرى في الحالات في الأسابيع المقبلة، خاصة وأن المشاركين فيها لم يراعوا التباعد الاجتماعي.

هذا وتخطّت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ في أميركا اللاتينية، مساء الأربعاء، عتبة الـ70 ألف وفاة، وفقاً لتعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى بيانات رسمية.

وأكثر من نصف هذه الوفيات سجّلت في البرازيل، الدولة التي حصدت فيها جائحة كوفيد-19 الناجمة عن فيروس كورونا أرواح حوالى 40 ألف شخص بينهم 1274 مصاباً بالفيروس قضوا خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

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والبرازيل هي ثاني أكثر دولة في العالم تضرّراً من الجائحة على صعيد الإصابات، والثالثة على صعيد الوفيات بعد بريطانيا.

وفي المكسيك، أعلنت وزارة الصحة المكسيكية رصد 4883 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و708 وفيات، يوم الأربعاء، ليصل إجمالي الإصابات إلى 129184 وحالات الوفاة إلى 15357.

وأودى فيروس كورونا المستجدّ حتى اليوم بأكثر من 413 ألف شخص حول العالم منذ ظهوره في الصين في كانون الأوّل/ديسمبر، وفق تعداد أجرته فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة.