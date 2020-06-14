إصابات ووفيات جديدة بكورونا في هذه الدول العربية

أعلنت وزارة الصحة القطرية، الأحد، على "تويتر" تسجيل 1186 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى 79,602. فيما سجلت 3 وفيات جديدة بالفيروس ليصل إجمالي الوفيات منذ تفشي الفيروس إلى 73 وفاة.

يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن تسجيل 454 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات بالكويت إلى 35,920 إصابة، فيما تم تسجيل 7 حالات وفاة ليصل إجمالي الوفيات 296.

كما أعلنت الكويت عن تعافي 877 حالة ليصل إجمالي المتعافين 26,759.

وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة على "تويتر" تسجيل 514 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فضلاً عن حالتي وفاة. وأكدت الوزارة شفاء 628 ليصل إجمالي المتعافين إلى 12818.

وفي سلطنة عُمان، أفادت وزارة الصحة العمانية على "تويتر" عن 1404 إصابات جديدة بفيروس كورونا و5 وفيات.

وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة العراقية على "فيسبوك" تسجيل 1259 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي يتجاوز 20 ألفا. كما أعلنت تسجيل 58 وفاة جديدة بالفيروس ليصل إجمالي الوفيات إلى 607.

يأتي ذلك فيما مدد السودان إغلاق مطار الخرطوم وأعلن عن تسجيل 128 إصابة جديدة بكورونا.

وفي الأردن، أعلنت السلطات تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 961. كما تم تسجيل تعافي 4 حالات إضافية ما يرفع عدد المتعافين إلى 682.

وأودى فيروس كورونا المستجدّ بـحياة 427,495 شخصاً على الأقل حول العالم منذ ظهوره في الصين في كانون الأوّل/ديسمبر، وفق تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة، السبت الساعة 19,00 بتوقيت غرينتش.

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وسُجّلت رسميّاً أكثر من 7,711,490 إصابة في 196 بلداً ومنطقة منذ بدء تفشي الوباء.، وتعافى 3,458,300 شخص على الأقلّ.

ومنذ التعداد الذي أجري الجمعة الساعة 19,00 بتوقيت غرينتش، أحصيت 4523 وفاة جديدة و136,525 إصابة إضافية في العالم.

والدول التي سجلت أكبر عدد من الوفيات الجديدة، هي: الولايات المتحدة 994 وفاة، والبرازيل 909، والمكسيك 504.