عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية فيروس كورونا

514 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البحرين

المصدر: دبي - العربية.نت
من البحرين
رابط مختصر

أعلنت وزارة الصحة البحرينية على "تويتر"، الأحد، 514 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فضلاً عن حالتي وفاة.

وأكدت الوزارة شفاء 628 ليصل إجمالي المتعافين إلى 12818.

وأودى فيروس كورونا المستجدّ بـحياة 427,495 شخصاً على الأقل حول العالم منذ ظهوره في الصين في كانون الأوّل/ديسمبر، وفق تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة، السبت الساعة 19,00 بتوقيت غرينتش.

موضوع يهمك
?
أكدت الخارجية الأميركية في تصريحات لـ"العربية" و"الحدث" أن المحادثات السياسية والأمنية التي تقودها الأمم المتحدة...

الخارجية الأميركية: يجب إخراج كافة المرتزقة من ليبيا الخارجية الأميركية: يجب إخراج كافة المرتزقة من ليبيا المغرب العربي

وسُجّلت رسميّاً أكثر من 7,711,490 إصابة في 196 بلداً ومنطقة منذ بدء تفشي الوباء.، وتعافى 3,458,300 شخص على الأقلّ.

ومنذ التعداد الذي أجري الجمعة الساعة 19,00 بتوقيت غرينتش، أحصيت 4523 وفاة جديدة و136,525 إصابة إضافية في العالم.

والدول التي سجلت أكبر عدد من الوفيات الجديدة هي: الولايات المتحدة 994 وفاة، والبرازيل 909، والمكسيك 504.

كلمات دالّة

#البحرين, #كورونا
إقرأ أيضاً أكثر من 700 وفاة بكورونا في أميركا ونحو 900 في البرازيل أكثر من 700 وفاة بكورونا في أميركا ونحو 900 في البرازيل 03:57 GMT

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر