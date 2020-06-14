514 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البحرين

أعلنت وزارة الصحة البحرينية على "تويتر"، الأحد، 514 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فضلاً عن حالتي وفاة.

وأكدت الوزارة شفاء 628 ليصل إجمالي المتعافين إلى 12818.

وأودى فيروس كورونا المستجدّ بـحياة 427,495 شخصاً على الأقل حول العالم منذ ظهوره في الصين في كانون الأوّل/ديسمبر، وفق تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة، السبت الساعة 19,00 بتوقيت غرينتش.

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وسُجّلت رسميّاً أكثر من 7,711,490 إصابة في 196 بلداً ومنطقة منذ بدء تفشي الوباء.، وتعافى 3,458,300 شخص على الأقلّ.

ومنذ التعداد الذي أجري الجمعة الساعة 19,00 بتوقيت غرينتش، أحصيت 4523 وفاة جديدة و136,525 إصابة إضافية في العالم.

والدول التي سجلت أكبر عدد من الوفيات الجديدة هي: الولايات المتحدة 994 وفاة، والبرازيل 909، والمكسيك 504.