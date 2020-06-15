أدنى حصيلة وفيات بكورونا في أميركا.. و49 إصابة بالصين

سجّلت الولايات المتّحدة 382 وفاة بكورونا المستجدّ خلال الساعات الـ24 الماضية، في حصيلة يوميّة هي الأدنى منذ أسابيع، وفق إحصاء نشرته الاثنين جامعة جونز هوبكنز، فيما سجلت الصين 49 إصابة جديدة بالفيروس المستجد، وفرضت حجرا صحّياً على 10 أحياء في بكين بسبب ظهور إصابات جديدة.

وبذلك، يرتفع إجماليّ عدد الوفيّات في أميركا جرّاء الفيروس إلى 115,729. ومنذ نهاية شهر مايو، نادراً ما بات عدد الوفيّات اليوميّة بفيروس كورونا يتجاوز الألف حالة في الولايات المتّحدة.

وأظهرت البيانات أنّ الولايات المتّحدة هي البلد الأكثر تضرّرًا من حيث عدد الوفيات وكذلك الإصابات 2,093,335. وما زالت الولايات المتّحدة تسجّل نحو 20 ألف إصابة جديدة بالفيروس يومياً، وهي تجد صعوبة في خفض هذا الرقم.

وفي الصين، أعلن مسؤولو الصحّة الصينيّون تسجيل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ الاثنين في البلاد، بينها 36 حالة في العاصمة بكين، ما يثير المخاوف من موجة وبائيّة ثانية. وفرضت السلطات الحجر الصحّي على 10 أحياء في بكين على خلفية ظهور إصابات جديدة بكوفيد_19.

وإضافةً إلى حالات الإصابة الجديدة التي تمّ إحصاؤها في بكين، قالت لجنة الصحّة الوطنيّة إنّ هناك 3 حالات مؤكّدة في مقاطعة هوباي. ومن بين الإصابات المسجّلة ليوم الاثنين أيضاً، هناك 10 حالات مستوردة من الخارج.

وفي المجموع، هناك 177 شخصًا مصابين بالفيروس في الصين - اثنان حالتهما خطرة - وهو المعدّل الأعلى للإصابات منذ أوائل مايو.

وكانت الصين دخلت مرحلة التعافي من الوباء الذي ظهر نهاية العام الماضي في ووهان، مستعينةً بإجراءات تتدرّج من وضع كمامات واقية، إلى إقرار الإغلاق والعزل.

لكنّ اكتشاف مجموعة جديدة من الإصابات المحلّية في سوق لبيع المواد الغذائيّة بالجملة أثار قلقًا واسعًا وعزّز احتمال عودة فرض القيود الصارمة.

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يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الصحة المكسيكية 4147 إصابة جديدة بفيروس كورونا و269 وفاة ليصل العدد الإجمالي في البلاد إلى نحو 147 ألف إصابة و17141 حالة وفاة.



وقالت الحكومة إن العدد الفعلي للمصابين أعلى بكثير على الأرجح من الإحصاء الرسمي.

وفي كولومبيا، قالت وزارة الصحة إن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد تجاوز 50 ألف شخص في الوقت الذي تقترب فيه جارتها الإكوادور من نفس العدد.



وأعلنت كولومبيا عن تسجيل 50,939 إصابة بالفيروس و1667 وفاة. وسجلت الإكوادور أكثر من 46,700 حالة إصابة و3896 وفاة.

موضوع يهمك أودى فيروس كورونا المستجدّ بـ431 ألفا و193 شخصاً على الأقل حول العالم منذ ظهوره في الصين في كانون الأوّل/ديسمبر، وفق... أكثر من 431 ألف وفاة بكورونا في العالم فيروس كورونا

وأودى فيروس كورونا المستجدّ بـ431 ألفا و193 شخصاً على الأقل حول العالم منذ ظهوره في الصين في ديسمبر، وفق تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش الأحد.

وسُجّلت رسميّاً أكثر من سبعة ملايين و848 ألفا و160 إصابة في 196 بلداً ومنطقة منذ بدء تفشي الوباء. ولا تعكس الأرقام إلّا جزءاً من العدد الحقيقي للإصابات، إذ إنّ دولاً عدّة لا تجري فحوصا لكشف الإصابة إلا لمن يستدعي وضعه دخول المستشفى. وبين هذه الحالات، أُعلن تعافي ثلاثة ملايين و534 ألفا و200 شخص على الأقلّ.