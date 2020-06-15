فاوتشي يحذر من التساهل مع كورونا: قد نواجه خريفا أو شتاء قاسيين

حذر كبير خبراء مكافحة الأمراض المعدية في الولايات المتحدة الأميركية أنتوني فاوتشي، الاثنين، من أن التساهل في التعامل بصرامة مع فيروس كورونا قد يعود بنتائج سلبية خلال فصلي الخريف والشتاء المقبلين.

فاوتشي قال: "الفيروس لن يختفي من الأرض.. وهذا يعني أنه ربما باق معنا حتى الموسم المقبل.. وفي اعتقادي، لا يمكن الجزم ببقائه أو ذهابه، ولكن يجب أن ننظر إلى الكيفية التي نتعامل بها مع الفيروس والإجراءات الضرورية لمواجهته.. إذا لم نقم بذلك بصورة صحيحة فقد نكون أمام خريف أو شتاء سيئين..".

ومع عودة انتشار كورونا في الصين، حيث سجلت اليوم 49 إصابة جديدة وفرضت الحجر الصحي على 10 أحياء في بكين، ومع زيادة الإصابات في دول أخرى، يتخوف خبراء من عودة موجة ثانية لجائحة كوفيد-19.

وأوضح الخبراء أن هذا الاحتمال يتراوح بين متوسط ومرتفع، ويتوقف على التدرج في تخفيف القيود ومدى التزام الناس بها ووعيهم بتدابير الوقاية.

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وحول توقيت الموجة الثانية، رجّحت الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك بأن تكون الموجة الثانية لكورونا خلال استفاقة العدوى الفيروسية التنفسية الحادة (سارس)، وبالتالي من المحتمل أن يعود "كوفيد-19" في الخريف القادم.

من جهته، نصح المديرُ الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوج، بضرورة الاستمرار باتباع إجراءات العزل بشكل مدروس، حيث إن الوضع اليوم ليس أفضل مما كان عليه في بداية العام، في ظل غياب أي علاج أو لقاح للمرض، بحسب منظمة الصحة.

إلا أن المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا قال إن الموجة الثانية ليست حتمية.