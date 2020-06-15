فرنسا.. أسوأ مراحل كورونا انقضت لكن الفيروس لم يمت

قال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران اليوم الاثنين، إن أسوأ مرحلة من وباء فيروس كورونا انقضت في فرنسا، لكن لا يزال يتعين على الناس توخي الحذر لأن الفيروس لا يزال يواصل الانتشار.

موضوع يهمك تخفف الدول الأوروبية، يوم الاثنين، بعض القيود التي فرضتها على الحدود لمكافحة فيروس كورونا لكن استمرار إجراءات العزل... أوروبا تفتح حدودها.. وتبقي بعض قيود السفر سياحة وسفر

وقال فيران لتلفزيون "إل.سي.آي" إن "الجزء الأكبر من الوباء انقضى، لكن الفيروس لم يمت. لم نهزمه بالكامل لكننا نسيطر على انتشاره".

وأوضح فيران أن هذا "لا يعني أننا نتوقف عن مواجهة الفيروس"، مشيراً إلى أن تدابير حجز وقيود أخرى لا تزال سارية. وأضاف "سنستمر بإجراء الفحوصات وتتبع المخالطة (البحث عن أشخاص على اتصال بالحالات المؤكدة)"، ويتعين علينا دائمًا "تجنب تجمع عدة أشخاص في مكان مغلق"، مذكّرًا باستمرار سريان حظر التجمعات لأكثر من 10 أشخاص على الطريق السريع العام والمناسبات الرئيسية (أكثر من 5 آلاف شخص حاليا).

وبينما عملت الحكومة تدريجيا على تخفيف القيود مع بدء عملية فك الإغلاق، يقول وزير الصحة "قد نلجأ لاتخاذ إجراءات وقائية إذا لزم الأمر"، وفقًا "لمجموعة من المؤشرات التي نتابعها يوميا".

وسجلت فرنسا أمس الأحد تسع وفيات جديدة بسبب الفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين السابقة ليصل إجمالي الوفيات إلى 29407. وكان هذا خامس يوم تقل فيه أعداد الوفيات عن ثلاثين.

وتخفف الدول الأوروبية اليوم الاثنين بعض القيود التي فرضتها على الحدود لمكافحة فيروس كورونا لكن استمرار إجراءات العزل العام في إسبانيا ومجموعة من القيود في أماكن أخرى واعتماد أساليب جديدة في العمل تعني أن عودة السفر إلى مستويات ما قبل الجائحة لا تزال بعيدة المنال.

وتدير منطقة شينجن المؤلفة من 22 دولة أعضاء بالاتحاد الأوروبي علاوة على أيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا معابر خالية من القيود لكن معظمها ظلت مغلقة طوال ثلاثة أشهر باستثناء حركة البضائع والموظفين العاملين في قطاعات حيوية