منظمة الصحة: 100 إصابة بكورونا في العاصمة الصينية

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الاثنين، أنه تم إحصاء أكثر من 100 إصابة جديدة مؤكدة بوباء كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا في بكين منذ ظهر الوباء مجددا في العاصمة الصينية.

وقال مدير المنظمة تيدروس أدانوم غبريسوس في مؤتمر صحافي عبر الإنترنت: "الأسبوع الفائت، تحدثت الصين عن بؤرة جديدة في بكين، بعد أكثر من 50 يوما لم تسجل خلالها أي حالة في هذه المدينة. تم الآن تأكيد أكثر من 100 إصابة، وثمة تحقيق يتناول مصدر الوباء ومدى اتساعه".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن مسؤولو الصحّة الصينيّون تسجيل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 36 حالة في العاصمة بكين، وارتفع الرقم الأخير لاحقا ما يثير المخاوف من موجة وبائيّة ثانية.

وفرضت السلطات الحجر الصحّي على 10 أحياء في بكين على خلفية ظهور إصابات جديدة بكوفيد_19.

وإضافةً إلى حالات الإصابة الجديدة التي تمّ إحصاؤها في بكين، قالت لجنة الصحّة الوطنيّة إنّ هناك 3 حالات مؤكّدة في مقاطعة هوباي. ومن بين الإصابات المسجّلة ليوم الاثنين أيضاً، هناك 10 حالات مستوردة من الخارج.

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وفي المجموع، هناك 177 شخصًا مصابين بالفيروس في الصين - اثنان حالتهما خطرة - وهو المعدّل الأعلى للإصابات منذ أوائل مايو.

وكانت الصين دخلت مرحلة التعافي من الوباء الذي ظهر نهاية العام الماضي في ووهان، مستعينةً بإجراءات تتدرّج من وضع كمامات واقية، إلى إقرار الإغلاق والعزل.

لكنّ اكتشاف مجموعة جديدة من الإصابات المحلّية في سوق لبيع المواد الغذائيّة بالجملة أثار قلقًا واسعًا، وعزّز احتمال عودة فرض القيود الصارمة.