إصابات جديدة بفيروس كورونا في العراق وقطر والأردن

تستمر معظم الدول العربية يومياً بتسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا، مع رصد بعض حالات الوفاة بالمرض في عدد منها. في المقابل، ترتفع أعداد المتعافين من كورونا في جميع أنحاء البلاد العربية بشكل شبه يومي.

هذا وأعلنت وزارة الصحة العراقية على فيسبوك، الاثنين، 1106 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليبلغ الإجمالي 21315، فضلا عن تسجيل 45 وفاة جديدة ليصل المجموع إلى 652.

وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة على "تويتر" تسجيل 1274 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 وفيات.

وفي تطور آخر، نقلت وكالة أنباء الإمارات عن لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي، قرار تمديد حظر التنقل بين مدن إمارة أبوظبي (أبوظبي والعين والظفرة) ومن وإلى الإمارة لمدة أسبوع اعتباراً من يوم غد الثلاثاء.

كما أعلنت الإمارات، الاثنين، تسجيل 342 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وحالتي وفاة.

معظم إصابات الأردن من الخارج

وإلى ذلك، سجل الأردن، الاثنين، 18 إصابة جديدة بالفيروس، منها حالتان محليتان، وكانت باقي الإصابات من القادمين من الخارج، وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات منذ بداية الأزمة إلى 979.

كما تم الإعلان عن 10 حالات شفاء جديدة، الاثنين، إلى جانب إجراء أكثر من 8000 فحص مخبري لهذا اليوم، ليصبح إجمالي الفحوصات منذ بداية الأزمة أكثر من 283 ألف فحص في كافة محافظات الأردن.

وأشار البيان المشترك بين وزارة الصحة ورئاسة الوزراء حول آخر مستجدات فيروس كورونا، إلى إنشاء مستشفى مصغر في منطقة البحر الميت لعلاج مصابي كورونا القادمين من الخارج والمقيمين في فنادق الحجر بعد ازدياد أعداد الإصابات.

البحرين.. حالتا وفاة

وأعلنت وزارة الصحة البحرينية اليوم الاثنين تسجيل 317 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأضافت أنه تم تسجيل شفاء 379 مصاباً إضافياً، ما يرفع عدد المتعافين من كورونا في البحرين إلى 13197.

كما أعلنت عن وفاة حالتين قائمتين لفيروس كورونا لوافدَيْن يبلغان من العمر 35 عاماً و 39 عاماً، ما يرفع عدد حالات الوفاة بالمرض في البحرين إلى 45.

عُمان.. 1043 إصابة

وفي سلطنة عُمان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1043 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات.

موضوع يهمك مائدة "كورونا" الدموية، خالية من العرب إجمالا، فحظه منهم قليل جدا، مقارنة بفظائعه في معظم العالم، إلى درجة أنه لم يتمكن... كم قتل كورونا من العرب للآن وكم ألحق إصابات في كل دولة الأخيرة

وبذلك يرتفع عدد الإصابات إلى 24524 والوفيات إلى 108.

وفي المجمل سجلت سلطنة عُمان 9533 حالة تعافٍ من كورونا، بعد شفاء 1079 مصابا إضافيا خلال الـ24 ساعة الماضي.

الكويت.. 27 ألف متعافٍ

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة شفاء 772 مصاباً من فيروس كورونا وارتفاع مجموع المتعافين إلى 27531.

كما تم تسجيل 511 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 36431.

وتم تسجيل حالتي وفاة بكورونا في الكويت ليرتفع العدد لإجمالي للمتوفين إلى 298.

لبنان.. 18 إصابة

وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 1464.

وفي المجمل شهد لبنان 32 حالة وفاة بكورونا و868 حالة شفاء.

فلسطين.. 9 إصابات

وفي فلسطين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 686.

وفي المجمل شهدت الأراضي الفلسطينية 570 حالة شفاء من كورونا.

السودان.. 12 حالة وفاة

وفي السودان، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 213 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بحسب التقرير الوبائي للوزارة حتى مساء الجمعة الماضية، بينها 12 حالة وفاة.

وبذلك يصبح العدد الكلي للإصابات منذ بداية الجائحة في السودان إلى 7220، بينما عدد الوفيات الكلي بلغ 459.

وقد تماثلت 54 حالة إضافية للشفاء من كورونا في السودان، ليكون العدد الكلي للمتعافين 2610.