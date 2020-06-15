772 حالة شفاء من كورونا في الكويت.. و379 في البحرين

تستمر معظم الدول العربية يومياً بتسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا، مع رصد بعض حالات الوفاة بالمرض في عدد منها. في المقابل، ترتفع أعداد المتعافين من كورونا في جميع أنحاء البلاد العربية بشكل شبه يومي.

البحرين.. حالتا وفاة

وأعلنت وزارة الصحة البحرينية اليوم الاثنين تسجيل 317 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

موضوع يهمك مائدة "كورونا" الدموية، خالية من العرب إجمالا، فحظه منهم قليل جدا، مقارنة بفظائعه في معظم العالم، إلى درجة أنه لم يتمكن... كم قتل كورونا من العرب للآن وكم ألحق إصابات في كل دولة الأخيرة

وأضافت أنه تم تسجيل شفاء 379 مصاباً إضافياً، ما يرفع عدد المتعافين من كورونا في البحرين إلى 13197.

كما أعلنت عن وفاة حالتين قائمتين لفيروس كورونا لوافدَيْن يبلغان من العمر 35 عاماً و 39 عاماً، ما يرفع عدد حالات الوفاة بالمرض في البحرين إلى 45.

الكويت.. 27 ألف متعافٍ

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة شفاء 772 مصاباً من فيروس كورونا وارتفاع مجموع المتعافين إلى 27531.

السودان.. 12 حالة وفاة

وفي السودان، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 213 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بحسب التقرير الوبائي للوزارة حتى مساء الجمعة الماضية، بينها 12 حالة وفاة.

وبذلك يصبح العدد الكلي للإصابات منذ بداية الجائحة في السودان إلى 7220، بينما عدد الوفيات الكلي بلغ 459.

وقد تماثلت 54 حالة إضافية للشفاء من كورونا في السودان، ليكون العدد الكلي للمتعافين 2610.