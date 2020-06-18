البرازيل الثانية عالميا بوفيات كورونا.. و28 إصابة بالصين

أعلنت البرازيل، الخميس، أنها سجلت 1269 حالة وفاة جديدة بمرض كوفيد-19، مما دفع بالعدد الإجمالي لحالات الوفاة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 46,510 حالات، وهو أعلى رقم في العالم بعد الولايات المتحدة، فيما الصين تسجل 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي.

وسجلت وزارة الصحة أيضا 32,188 حالة إصابة جديدة بالفيروس منذ يوم الثلاثاء، ووصل الإجمالي إلى 955,377 إصابة مؤكدة، وهو أيضا أعلى رقم للإصابات في العالم بعد الولايات المتحدة.

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يأتي ذلك فيما قالت السلطات الصحية بالصين، الخميس، إن البلاد سجلت 28 حالة إصابة جديدة في البر الرئيسي، منها 21 حالة بالعاصمة بكين.

وذكرت لجنة الصحة الوطنية أن 4 من الحالات الجديدة كانت لوافدين جاءوا من الخارج وأن هناك 8 حالات جديدة حاملة للمرض دون ظهور أعراض.

وكانت اللجنة قد أعلنت في اليوم السابق عن تسجيل 44 حالة مؤكدة منها 11 حالة وافدة، وعن 11 حالة بلا أعراض.

وبهذا يبلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة 83,293 حالة، ويظل عدد الوفيات 4634 دون تغيير.

ولا تدرج الصين أعداد المرضى الحاملين للفيروس دون ظهور أعراض عليهم ضمن حالات الإصابة المؤكدة.

وفي المكسيك، أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، الخميس، تسجيل 4930 إصابة جديدة بفيروس كورونا و770 وفاة، مما يرفع العدد الإجمالي للحالات في البلاد إلى 159,793 إصابة و19,080 وفاة.

وكانت الحكومة قالت إن العدد الفعلي للمصابين بالفيروس أعلى كثيرا على الأرجح من العدد المسجل للحالات المؤكدة.

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وأودى فيروس كورونا المستجدّ بما لا يقلّ عن 445,213 شخصاً حول العالم منذ ظهوره في الصين في ديسمبر، وفق تعداد أجرته وكالة "فرانس برس" استناداً إلى مصادر رسميّة الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش الأربعاء.

وسُجّلت رسميّاً أكثر من 8,269,170 إصابة في 196 بلداً ومنطقة منذ بدء تفشّي الوباء. وقد أعلِن تعافي 3,785,500 شخص على الأقلّ.

ولا تعكس الأرقام إلّا جزءاً من العدد الحقيقي للإصابات، إذ إنّ دولاً عدّة لا تجري فحوصًا إلا للحالات الأكثر خطورة، فيما تعطي دول أخرى أولويّة في إجراء الفحوص لتتبّع الذين يحتكّون بالمصابين، ويملك عدد من الدول الفقيرة إمكانات فحص محدودة.