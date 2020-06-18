الصحة العالمية تأمل بلقاح فعال لكورونا العام المقبل

قالت كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية إن الوكالة تأمل في أن يكون هناك نحو ملياري جرعة من لقاح ضد كوفيد – 19 بحلول نهاية العام المقبل ليتم تخصيصها "للسكان ذوي الأولوية". وأضافت الدكتورة سمية سواميناثن في مؤتمر صحفي: "إنه لأمر كبير إذا لم يكن لدينا أي لقاح مجرب".

موضوع يهمك أكدت بريطانيا، الخميس، أن الصين وروسيا وإيران تسعى إلى استغلال مواطن الضعف التي أظهرها تفشي فيروس كورونا، وسط تلميحات... بريطانيا: الصين وروسيا وإيران تسعى لاستغلال أزمة كورونا العرب و العالم

وقالت إنه بسبب خضوع العديد من اللقاحات المرشحة للاختبار حاليا، تأمل منظمة الصحة العالمية أن يثبت البعض منها على الأقل أنه قابل للاستخدام العام المقبل.

وأوضحت سواميناثن أن منظمة الصحة العالمية توصي بتحصين الأشخاص المعرضين للخطر أولا، ومن ضمنهم كبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض كامنة مثل مرض السكري أو أمراض الجهاز التنفسي، وكذلك العاملين الرئيسيين.

لكن سواميناثن أشارت إلى أنه لا توجد حتى الآن استراتيجية بشأن أي توزيع عالمي محتمل للقاحات كوفيد-19. وقالت "منظمة الصحة العالمية سوف تقترح هذه الحلول. وتحتاج البلدان إلى الموافقة والتوصل إلى توافق. هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن أن ينجح بها الأمر."

وأبرمت العديد من البلدان المتقدمة، ومن ضمنها بريطانيا وفرنسا وهولندا وألمانيا والولايات المتحدة، بالفعل اتفاقات مع شركة الأدوية لتأمين إمدادات اللقاح لمواطنيها أولا.

ودعت منظمة الصحة العالمية وشركاؤها صانعي الأدوية إلى تعليق حقوق براءات الاختراع الخاصة بهم على أي لقاح فعال لكوفيد-19 كما دعت إلى رصد مليارات الدولارات لشراء لقاحات للبلدان النامية.