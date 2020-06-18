وفاة خبير منظمة الصحة العالمية في اليمن بكورونا

توفي في العاصمة اليمنية صنعاء، الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي، الدكتور المتخصص في علم الأوبئة، ياسين عبد الوارث، بأعراض فيروس كورونا المستجد.

وأكد مكتب منظمة الصحة العالمية في اليمن، وفاة الدكتور عبد الوارث، الأربعاء، بعد إصابته بوباء كوفيد 19 الناجم عن فيروس كورونا أثناء عمله في الميدان.

وأفاد المكتب في بيان أن الدكتور ياسين انضم إلى فريق منظمة الصحة العالمية في اليمن منذ بضع سنوات كمنسق ميداني للاستجابة الإنسانية لمختلف الأوبئة، بما في ذلك الكوليرا والدفتيريا ومؤخرًا مرض كوفيد-19.

واعتبر نقيب الصيادلة اليمنيين، فضل حراب، رحيل عبد الوارث "خسارة أخرى كبيرة يتكبدها القطاع الصحي في اليمن"، بعد إصابته بوباء كوفيد-19 بصنعاء، موضحا أنه أحد أقدم وأبرز وأكفأ خبراء الأوبئة في اليمن.

وتستمر ميليشيات الحوثي في انتهاج سياسة التكتم على تفشي وباء كورونا في مناطق سيطرتها، واكتفت حتى الآن بالإعلان عن أربع حالات فقط بينها حالة وفاة زعمت أنها لمهاجر صومالي، غير أن مصادر طبية تتحدث عن آلاف الإصابات والوفيات جراء الوباء.

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في السياق، أعلنت الحكومة اليمنية الشرعية، مساء الأربعاء، تسجيل 17 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد حالات الإصابة في مناطق نفوذها إلى 902 إصابة، بينها 244 حالة وفاة و271 حالة تعافٍ.

وبحسب اللجنة العليا لمواجهة كورونا في اليمن، فقد سجلت الحالات الجديدة في محافظات عدن 7 حالات وحضرموت 5 حالات وحالة واحدة في لحج و4 حالات في الضالع.

كما تم تسجيل 30 حالة وفاة لإصابات سابقة، توزعت على 25 حالة في عدن، و3 في حضرموت، وحالة في لحج ومثلها بالضالع.

وسُجلت، وفق اللجنة، خلال الساعات الأخيرة 179 حالة تعافٍ جديدة، منها 177 حالة في عدن، وحالتان في محافظة الضالع.