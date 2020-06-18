"موجة ثانية" من كورونا في فلسطين.. و1467 متعافيا في عُمان

تشهد بعض البلدان العربية "موجة ثانية" من العدوى بفيروس كورونا، فيما تستمر أعداد الإصابات في الانحسار بدول أخرى. في موازاة ذلك، ترتفع يومياً أعداد المتعافين من كورونا في الوطن العربي، بينما تسجل عدة بلدان حالات وفاة بالمرض.

سلطنة عمان.. 3 وفيات

وأعلنت وزارة الصحة في سلطنة عُمان اليوم الخميس تسجيل 739 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 26818.

كما سجلت 3 وفيات جديدة بالفيروس، ما يرفع العدد إلى 119 حالة.

في المقابل، سجّلت سلطنة عُمان 1467 حالة تعاف إضافية من كورونا، ما يرفع عدد المتعافين إلى 13264.

فلسطين.. 5 إصابات وموجة ثانية

وفي فلسطين، أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع حصيلة الإصابات في فلسطين إلى 750 إصابة.

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وقالت الوزيرة مي الكيلة أن من بين الإصابات الجديدة أحد الكوادر الطبية في مدينة نابلس. وقررت الوزيرة "إغلاق مستشفى نابلس التخصصي وتحويله إلى مركز حجر للطواقم الطبية العاملة فيه والمرضى الذين كانوا متواجدين داخله، بعد تشخيص إصابة مؤكدة لأحد الكوادر الطبية العاملة فيه".

وسُجلت أمس الأربعاء 39 إصابة بفيروس كورونا، بحسب أحدث بيانات، في أعلى حصيلة يتم تسجيلها في يوم واحد منذ انتشار الفيروس في مارس/آذار الماضي.

وفي هذا السياق، قالت الكيلة: "دخلنا في موجة ثانية من جائحة كورونا، ونشدد مجدداً على أهمية وضرورة تقيد جميع المواطنين بإجراءات السلامة والوقاية".