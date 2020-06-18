كورونا وهونغ كونغ على طاولة محادثات أميركية صينية

أعلنت الصين الخميس، أنها "ترفض بشدة" بيان وزراء خارجية مجموعة السبع الذين دعوها إلى إعادة النظر في قانون الأمن القومي المتعلق بهونغ كونغ.

وقال المسؤول الصيني الكبير يانغ جيشي خلال اجتماع مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في هاواي إن بكين "ترفض بشدة البيان الذي أصدره وزراء خارجية مجموعة السبع حول قضايا تتعلق بهونغ كونغ" كما ورد على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية.

وحض وزراء خارجية مجموعة السبع الصين الأربعاء على إعادة النظر في مشروع قانون الأمن القومي الذي تعده لهونغ كونغ، وذلك في بيان صادر وسط مباحثات أميركية صينية على مستوى عالٍ.

وفي السياق نفسه، وخلال اللقاء، شدد بومبيو ويانغ على ضرورة الشفافية الكاملة وتبادل المعلومات بين البلدين في إطار جهود التصدي لجائحة كورونا ومنع حدوث أي تفش جديد في المستقبل.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني إن بومبيو ناقش أيضا ضرورة تبادل اللفتات الودية في التعاملات التجارية والأمنية والدبلوماسية.

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واجتمع بومبيو مع يانغ في هاواي، في وقت يشهد تدهورا شديدا في العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم.

وتسبب ملف فيروس كورونا المستجد بتصاعد التوتر بين الصين والولايات المتحدة. ففي الوقت الذي أكدت فيه الصين تمسكها بتعزيز الجهود الدولية لتطوير لقاح لـ"كوفيد-19"، وجّهت لها اتهامات أميركية بإبطاء وعرقلة هذه الجهود.

"استهداف مرجح وخروقات"

يذكر أن مكتب التحقيقات الفيدرالي ولوكالة الأمن الإلكتروني وأمن البنى التحتية، كان نبه في بيان الشهر الماضي المنظمات التي تجري أبحاثاً حول الوباء من "استهداف مرجح وخروقات للشبكة من جانب جمهورية الصين الشعبية".

كما أكد أنه "تم رصد محاولات لهذه الجهات تهدف إلى البحث عن ملكيات فكرية قيمة وبيانات للصحة العامة على صلة بلقاحات وعلاجات وفحوص من شبكات وطواقم على صلة بالأبحاث حول كوفيد-19".

إلى ذلك، اعتبر في حينه أن "ما تبذله الصين لاستهداف تلك القطاعات يشكل تهديداً كبيراً لجهود تصدي الولايات المتحدة للفيروس المستجد".