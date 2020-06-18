واشنطن وبكين تناقشان الشفافية الكاملة بمكافحة كورونا

التقى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو مع كبير دبلوماسيي الصين يانغ جي تشي يوم الأربعاء وتحدثا حول ضرورة الشفافية الكاملة وتبادل المعلومات بين البلدين في إطار جهود التصدي لجائحة كورونا ومنع حدوث أي تفش جديد في المستقبل.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني إن بومبيو ناقش أيضا ضرورة تبادل اللفتات الودية في التعاملات التجارية والأمنية والدبلوماسية.

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واجتمع بومبيو مع يانغ في هاواي، في وقت يشهد تدهورا شديدا في العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم.

وتسبب ملف فيروس كورونا المستجد بتصاعد التوتر بين الصين والولايات المتحدة. ففي الوقت الذي أكدت فيه الصين تمسكها بتعزيز الجهود الدولية لتطوير لقاح لـ"كوفيد-19"، وجّت لها اتهامات أميركية بإبطاء وعرقلة هذه الجهود.

"استهداف مرجح وخروقات"

يذكر أن مكتب التحقيقات الفيدرالي ولوكالة الأمن الإلكتروني وأمن البنى التحتية، كان نبه في بيان الشهر الماضي المنظمات التي تجري أبحاثاً حول الوباء من "استهداف مرجح وخروقات للشبكة من جانب جمهورية الصين الشعبية".

كما أكد أنه "تم رصد محاولات لهذه الجهات تهدف إلى البحث عن ملكيات فكرية قيمة وبيانات للصحة العامة على صلة بلقاحات وعلاجات وفحوص من شبكات وطواقم على صلة بالأبحاث حول كوفيد-19".

إلى ذلك، اعتبر في حينه أن "ما تبذله الصين لاستهداف تلك القطاعات يشكل تهديداً كبيراً لجهود تصدي الولايات المتحدة للفيروس المستجد".