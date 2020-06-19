عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية فيروس كورونا

إصابة 710 بكورونا في عُمان.. وتعافي 678 في الكويت

المصدر: دبي - العربية.نت
أرشيفية
رابط مختصر

أعلنت وزارة الصحة العمانية عن تسجيل 710 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 13,974 حالة. كما أعلنت أن عدد الفحوصات التي أجريت خلال 24 ساعة بلغ 3,317 فحصا.

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة عن شفاء 678 حالة مصابة بكورونا ليصل اجمالي عدد حالات الشفاء الى 30190.

وأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية عن تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا منها 19 في تفوح بمحافظة الخليل، و18 في الخليل، وحالة في بيت لحم، وحالة في مدينة نابلس، ما يرفع حصيلة الإصابات في جميع المحافظات منذ بدء رصد الفيروس في فلسطين إلى 834 إصابة، بينها 218 إصابة نشطة.

كما أعلنت عن 22 حالة تعافٍ، 11 منها في محافظة قلقيلية و11 في قطاع غزة.

كلمات دالّة

#كورونا
إقرأ أيضاً دراسة تكشف.. كيف انتقل فيروس كورونا إلى إيطاليا؟ دراسة تكشف.. كيف انتقل فيروس كورونا إلى إيطاليا؟ 09:40 GMT
إقرأ أيضاً الإصابة بكورونا مع "أعراض خفيفة" لا تولد مناعة قوية الإصابة بكورونا مع "أعراض خفيفة" لا تولد مناعة قوية 09:25 GMT

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر