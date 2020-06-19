إصابة 710 بكورونا في عُمان.. وتعافي 678 في الكويت

أعلنت وزارة الصحة العمانية عن تسجيل 710 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 13,974 حالة. كما أعلنت أن عدد الفحوصات التي أجريت خلال 24 ساعة بلغ 3,317 فحصا.

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة عن شفاء 678 حالة مصابة بكورونا ليصل اجمالي عدد حالات الشفاء الى 30190.

وأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية عن تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا منها 19 في تفوح بمحافظة الخليل، و18 في الخليل، وحالة في بيت لحم، وحالة في مدينة نابلس، ما يرفع حصيلة الإصابات في جميع المحافظات منذ بدء رصد الفيروس في فلسطين إلى 834 إصابة، بينها 218 إصابة نشطة.

كما أعلنت عن 22 حالة تعافٍ، 11 منها في محافظة قلقيلية و11 في قطاع غزة.