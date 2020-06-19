الصحة السعودية: 4301 إصابة جديدة بكورونا و1849 حالة شفاء

شهدت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في السعودية انخفاضا ملموسا لليوم الثاني على التوالي، حيث أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الجمعة عن رصد 4301 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية مقابل 4757 إصابة أمس الخميس، و4919 إصابة أول أمس الأربعاء.

وكشفت الوزارة في بيانها اليومي عن ارتفاع عدد الإصابات بـ"كوفيد-19" التي تم تسجيلها في السعودية 150292، بما في ذلك 53344 حالة نشطة، بينها 1941 مريضا في حالة حرجة.

وأكدت الوزارة رصد 45 وفاة جديدة جراء الفيروس خلال اليوم الأخير مقابل 48 وفاة أمس الخميس، ما يرفع حصيلة ضحايا الجائحة في المملكة إلى 1184 حالة وفاة.

مخاطر التخلي عن الكمامة

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبدالعالي، في مؤتمر صحافي، الخميس، إن وبائية المرض في أي منطقة جغرافية تتأثر بعوامل متعددة، منها سرعة الانتشار، وعدد الوفيات، وعدد الحالات الحرجة.

وكشف المتحدث قصص بعض حالات الإصابة بفيروس كورونا، وكانت القصة الأولى بمقر العمل حين تسبب عدم لبس الكمامة وترك مسافة كافية في إصابة 10 أشخاص بالفيروس، اثنان منهم في حالة حرجة.

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والقصة الأخرى وقعت خلال في زيارة عائلية، حيث نقل مصاب العدوى إلى أخته الكبيرة في السن، ومعظم أفراد الأسرة، بسبب المصافحة وعدم ترك مسافة آمنة، وقد تماثل أفرادالعائلة للشفاء، ماعدا الأخت الكبيرة التي ترقد حاليا في العناية المركزة.

وذكر المتحدث أن عودة الحياة لا تعني أن الجائحة انتهت، موضحا أن الفيروس ينتشر ولا يوجد علاج له، ولذا فالمطلوب هو الحذر في التعامل من خلال تطبيق مجموعة من الإجراءات.

وشدد على أهمية التباعد الاجتماعي بتجنب المجموعات الكبيرة والحرص على وجود مسافة مترين من الآخرين وارتداء الكمامة والحرص على غسل اليدين والابتعاد عن ملامسة الأسطح أو لمس الوجه.