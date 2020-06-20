كورونا يفتك بـ 460 ألفا.. وإصابات تلامس 8.7 مليون بالعالم

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 8.69 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم كما أن 459604 أشخاص توفوا جراء الفيروس.
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وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى الحالات في الصين في ديسمبر كانون الأول عام 2019.
واعتمدت رويترز على بيانات من وزارات الصحة ومسؤولين حكوميين حتى الساعة العاشرة صباح اليوم السبت بتوقيت غرينتش. وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة 119109 حالات وفاة ومليونين و231325 حالة إصابة. وجاءت البرازيل في المركز الثاني مسجلة 48954 حالة وفاة ومليون 32913 حالة إصابة.
وسجّلت أكثر من 2,5 مليون إصابة رسمياً بفيروس كورونا المستجدّ في أوروبا، أكثر من نصفها في روسيا والمملكة المتحدة وإسبانيا وإيطاليا، وفق تعداد أعدّته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية السبت عند الساعة 10,30 ت غ.
ولا تزال أوروبا مع ما لا يقلّ عن 2,500,091 إصابة من بينها 192,158 وفاة، القارة الأكثر تضرراً جراء وباء كوفيد-19، رغم أن المرض بات ينتشر بوتيرة سريعة جداً في أميركا اللاتينية حالياً. في المجمل، سُجّلت 8,680,649 إصابة في العالم بينها 459,976 وفاة.
وروسيا هي الدولة الأوروبية التي تسجّل أكبر عدد من الإصابات (576,952 من بينها 8002 وفاة). بريطانيا (301,815 إصابة، 42,461 وفاة) وإسبانيا (245,575 إصابة، 28,315 وفاة) وإيطاليا (238,011 إصابة، 34,561 وفاة) هي الدول الأوروبية الثلاث التي تعدّ رسمياً أكثر من مئتي ألف إصابة على أراضيها.
ولا تعكس الأرقام إلّا جزءاً من العدد الحقيقي للإصابات، إذ إنّ دولاً عدّة لا تجري فحوصات إلاّ للحالات الأكثر خطورة.
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