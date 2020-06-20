كورونا يفتك بـ 460 ألفا.. وإصابات تلامس 8.7 مليون بالعالم

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 8.69 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم كما أن 459604 أشخاص توفوا جراء الفيروس.

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وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى الحالات في الصين في ديسمبر كانون الأول عام 2019.

واعتمدت رويترز على بيانات من وزارات الصحة ومسؤولين حكوميين حتى الساعة العاشرة صباح اليوم السبت بتوقيت غرينتش. وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة 119109 حالات وفاة ومليونين و231325 حالة إصابة. وجاءت البرازيل في المركز الثاني مسجلة 48954 حالة وفاة ومليون 32913 حالة إصابة.

وسجّلت أكثر من 2,5 مليون إصابة رسمياً بفيروس كورونا المستجدّ في أوروبا، أكثر من نصفها في روسيا والمملكة المتحدة وإسبانيا وإيطاليا، وفق تعداد أعدّته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية السبت عند الساعة 10,30 ت غ.