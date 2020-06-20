27 إصابة بكورونا بالصين.. ووفيات أميركا بانخفاض متواصل

أعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين اليوم السبت تسجيل 27 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي حتى نهاية يوم 19 يونيو/حزيران، منها 22 حالة بالعاصمة بكين.

وكانت السلطات قد سجلت 32 حالة إصابة مؤكدة قبل يوم، منها 25 حالة في بكين حيث تعمل السلطات المحلية على احتواء تفش جديد في سوق لبيع المواد الغذائية بالجملة.

وسُجلت أيضا سبع حالات أخرى حاملة للمرض دون ظهور أعراض عليها حتى نهاية يوم 19 يونيو حزيران، مقابل خمس حالات في اليوم السابق.

تواصل انخفاض الوفيات

وفي أميركا، سجّلت مساء الجمعة 705 وفيات إضافيّة ناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، وفق إحصاء أعدّته جامعة جونز هوبكنز.

وهو اليوم التّاسع على التّوالي الذي تنخفض فيه حصيلة الوفيات إلى ما دون الألف حالة في البلاد، على الرّغم من أنّ الولايات المتّحدة تبقى وبفارق شاسع عن سائر دول العالم البلدَ الأكثر تضرّراً من جرّاء جائحة كوفيد-19.

وفي حين نجحت نيويورك ونيوجيرسي في السيطرة على تفشّي المرض، فإنّ الفيروس ينتشر حاليًا في 20 ولاية. وسجّلت ولاية فلوريدا رقمًا قياسيًا جديدًا لحالات الإصابة بالفيروس يوم الجمعة، إذ أحصت إصابة زهاء 3,822 شخصاً في 24 ساعة، وهو رقم قلّل حاكم الولاية من شأنه، إذ شدّد على أنّ غالبيّة المصابين شباب لا يُظهرون أيّ أعراض.

أعدادا قياسية يومية

تخطّت البرازيل الجمعة عتبة المليون إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجدّ، وذلك بعد تسجيلها عدداً يوميّاً قياسيّاً من الإصابات، حسب ما أعلنت وزارة الصحّة الجمعة.

وأحصت البلاد إجمالي 1,032,913 إصابة، بعد تسجيلها ارتفاعاً قياسيّاً في عدد الإصابات بلغ 54,771 إصابة جديدة في يوم واحد. كما أحصت البرازيل في الإجمال 48,954 وفاة جرّاء الفيروس، بعد تسجيلها 1,206 وفيّات إضافيّة خلال أربع وعشرين ساعة.

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وحذرت منظمة الصحة العالمية الجمعة من أن العالم دخل "مرحلة خطيرة" من جائحة كورونا، مع بدء الدول تخفيف قيود العزل والتنقل.

وقال مدير عام المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس خلال مؤتمر صحافي افتراضي: "دخل العالم مرحلة جديدة وخطيرة. الكثير من الناس بالتأكيد تعبوا من البقاء في بيوتهم. الدول ترغب في إعادة فتح مجتمعاتها واقتصاداتها".

وأودى فيروس كورونا المستجدّ بما لا يقلّ عن 450,386 شخصاً من أصل أكثر من 8,410,400 إصابة في 196 بلداً ومنطقة حول العالم منذ ظهوره في الصين في ديسمبر، وفق تعداد أجرته وكالة "فرانس برس" استناداً إلى مصادر رسميّة مساء الخميس.

ولا تعكس الأرقام إلّا جزءاً من العدد الحقيقي للإصابات، إذ إنّ دولاً عدّة لا تجري فحوصا لكشف الإصابة إلا لمن تستدعي حالته دخول المستشفى.