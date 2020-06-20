البرازيل تتخطى عتبة المليون إصابة بفيروس كورونا

تخطّت البرازيل الجمعة عتبة المليون إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجدّ، وذلك بعد تسجيلها عدداً يوميّاً قياسيّاً من الإصابات، حسب ما أعلنت وزارة الصحّة الجمعة.

وأحصت البلاد إجمالي 1,032,913 إصابة، بعد تسجيلها ارتفاعاً قياسيّاً في عدد الإصابات بلغ 54,771 إصابة جديدة في يوم واحد. كما أحصت البرازيل في الإجمال 48,954 وفاة جرّاء الفيروس، بعد تسجيلها 1,206 وفيّات إضافيّة خلال أربع وعشرين ساعة.

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وحذرت منظمة الصحة العالمية الجمعة من أن العالم دخل "مرحلة خطيرة" من جائحة كورونا، مع بدء الدول تخفيف قيود العزل والتنقل.

وقال مدير عام المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس خلال مؤتمر صحافي افتراضي: "دخل العالم مرحلة جديدة وخطيرة. الكثير من الناس بالتأكيد تعبوا من البقاء في بيوتهم. الدول ترغب في إعادة فتح مجتمعاتها واقتصاداتها".

وأودى فيروس كورونا المستجدّ بما لا يقلّ عن 450,386 شخصاً من أصل أكثر من 8,410,400 إصابة في 196 بلداً ومنطقة حول العالم منذ ظهوره في الصين في ديسمبر، وفق تعداد أجرته وكالة "فرانس برس" استناداً إلى مصادر رسميّة مساء الخميس.

ولا تعكس الأرقام إلّا جزءاً من العدد الحقيقي للإصابات، إذ إنّ دولاً عدّة لا تجري فحوصا لكشف الإصابة إلا لمن تستدعي حالته دخول المستشفى.