إجراءات مشددة لكبح كورونا بفلسطين.. و1870 إصابة بالعراق

تشهد عدة دول عربية انخفاضاً في أعداد الإصابات الجديدة بكورونا المسجلة يومياً، وارتفاعاً في عدد المتعافين، بينما يعرف عدد قليل من البلدان العربية ذروة الوباء، وحتى الموجة الثانية منه.

الأردن.. 7 إصابات

وسجّل الأردن، اليوم السبت، 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1015 حالة.

كما تم سجيل 14 حالة شفاء إضافية من كورونا في الأردن اليوم.

فلسطين.. 979 مصاباً

وتشهد فلسطين "موجة ثانية" من العدوى بفيروس كورونا، حسب ما أعلنه مؤخراً وزير الصحة.

وصباح اليوم السبت تم تسجيل 108 إصابات جديدة بفيروس كورونا في مدينتي الخليل ونابلس. وبذلك يرتفع عدد المصابين بكورونا في فلسطين إلى 979.

يذكر أن مجمل حالات التعافي في فلسطين قد بلغ 594 حالة، أما مجمل الوفيات فبلغ 5 حالات.

وبسبب عودة تفشي كورونا، اتخذت الحكومة الفسلطينية سلسلة قرارات شملت إغلاق محافظة الخليل، بحيث يمنع الدخول والخروج منها باستثناء حركة البضائع، وإغلاق مدينة الخليل لمدة 5 أيام، وإغلاق مدينة نابلس لمدة 48 ساعة. كما منعت إقامة الأعراس وحفلات التخرج وبيوت العزاء وكل أشكال التجمهر في جميع المحافظات.

كذلك، سيتم الزام جميع المنشآت التجارية والسياحية الالتزام بشروط السلامة العامة، وتقليل حركة الموظفين الحكوميين بين المحافظات، وفرض الإغلاق التام والحجر المشدد على كل مدينة أو قرية يظهر فيها بؤرة للفيروس، بالإضافة لفتح مراكز الحجر الصحي في المدن ومحاكمة كل من يتعمد خرق القانون وانتهاك قوانين الصحة.

سلطنة عمان.. 896 إصابة

وأعلنت وزارة الصحة العمانية عن تسجيل 896 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المصابين إلى 28566.

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كما سجلت السلطنة 806 حالات تعافٍ من كورونا، ما ريفع عدد المتعافين إلى 14780.

في المقابل تم تسجيل 3 حالات وفاة بكورونا في عمان، ما يرفع عدد الوفيات إلى 128.

السودان.. 513 وفاة

وأعلنت وزارة الصحة السودانية مساء الجمعة عن تسجيل 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، حسب التقرير الوبائي ليوم الأربعاء الماضي 17 يونيو/حزيران. كما تم تسجيل 7 وفيات جديدة بكورونا.

وبهذا يرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الوباء في السودان إلى 8416، متضمنةً 513 وفاة. في المقابل، بلغ عدد المتعافين من كورونا 3204 أشخاص.

تونس.. 10إصابات

وفي تونس، تم تسجل 10 إصابات جديدة بكورونا، ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين 1156.

الكويت.. 563 حالة شفاء

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، شفاء 536 حالة من مرض كورونا، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 30726.

كما سجّلت 467 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 39145. وسجلت الوزراة 6 حالات وفيات إضافية بكورونا.

لبنان.. 26 إصابة

وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات إلى 1536 حالة.

كما تم تسجيل 54 حالة شفاء جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين من الفيروس إلى 1006.

ولم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبقى العدد الإجمالي مستقراً عند 32 حالة وفاة.

العراق.. 1870 إصابة جديدة

وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1870 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات إلى 29222 حالة.

كما تم تسجيل 1006 حالات شفاء جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين من الفيروس إلى 13211.

في المقابل تم تسجيل 88 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1013.

المغرب.. 226 إصابة

وفي المغرب، تم تسجيل 106 حالات شفاء جديدة من فيروس كورونا ما يرفع مجموع حالات التعافي إلى 8223.

ولم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا في المغرب في آخر 24 ساعة، ليستقر مجموع الوفيات عند 213.

كما تم تسجيل 226 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المغرب، ما يرفع مجموع المصابين إلى 9839.