8000 إصابة بكورونا بروسيا.. أستراليا تدعو للكف عن القبلات

سجلت روسيا اليوم السبت 7889 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الإصابات على مستوى البلاد إلى 576952 منذ تفشي الوباء.

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وقال المركز الوطني لمواجهة فيروس كورونا إن 161 شخصا تُوفوا جراء الإصابة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إجمالي الوفيات إلى 8002.

وفي أستراليا، أعلنت ثاني أكبر الولايات من حيث عدد السكان اليوم السبت أنها ستعيد فرض قيود أشد صرامة على التجمعات العامة وفي المنازل بعد تسجيل زيادة في الإصابات بفيروس كورونا تفوق العشرة لليوم الرابع على التوالي.

وانتقد دانييل آندروز رئيس وزراء ولاية فيكتوريا السكان لتجاهلهم إرشادات التواصل الاجتماعي بالقيام بسلوكيات مثل العناق وتبادل القبلات، مؤكدا إعادة فرض قيود مثل وضع حد أقصى للتجمع يقتصر على خمسة أشخاص للزيارات المنزلية وعشرة في التجمعات العامة.

وتتناقض هذه الإجراءات، التي ستُطبق اعتبارا من يوم الاثنين وتستمر حتى 12 يوليو/تموز، مع إجراءات تخفيف القيود التي طُبقّت اعتبارا من بداية الشهر الجاري وسمحت بتجمعات منزلية وعامة تصل إلى 20 شخصا.





وأعلن مسؤولو الولاية اليوم السبت عن تسجيل 25 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 منها إصابات في أسر عقدت تجمعات وبين عاملين في فندق يخضع فيه المسافرون لحجر صحي.