1176 إصابة بكورونا في قطر.. وصفرية بالأردن لليوم الثالث

نقلت وكالة أنباء الإمارات على تويتر عن وزارة الصحة تسجيل 380 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 657 وتسجيل حالتي وفاة. وأضافت الوزارة أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 45683 والوفيات إلى 305 والمتعافين إلى 33703.

وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة على تويتر عن تسجيل 1176 إصابة بفيروس كورونا ما يرفع العدد الإجمالي إلى 89579.

وفي الكويت، نقلت وكالة الأنباء الكويتية عن وزارة الصحة إعلانها عن شفاء 534 حالة من فيروس كورونا، ما يرفع إجمالي المتعافين إلى 32304. كما أعلنت تسجيل 742 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات.

وفي سلطنة عمان، أعلنت وزارة الصحة على تويتر عن 1318 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع العدد الإجمالي إلى 32394. كما أعلنت عن تسجيل 3 وفيات جديدة والإجمالي 140، و871 حالة شفاء جديدة والإجمالي 17279.

وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي، "تسجيل 19 حالة جديدة مُصابة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط الماضي إلى 1622".



وأوضحت أنّه "تمّ تسجيل 12 حالة إصابة بين المقيمين خلال الساعات الـ24 الماضية و7 حالات إصابة بين الوافدين"، لافتةً إلى أنّ العدد الإجمالي للمتعافين من الفيروس ارتفع إلى 1098 كما لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبقى العدد الإجمالي مستقرًّا عند 32 حالة وفاة".

وفي فلسطين، أعلنت وزيرة الصحة عن تسجيل 88 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 11 إصابة في العاصمة القدس، و74 إصابة في محافظة الخليل (30 مدينة الخليل- 31 دورا، 4 الظاهرية، 2 السموع، 1 الرماضين، 6 بيت عوا)، وإصابة في طولكرم، وأخرى في رام الله والبيرة، وإصابة في نابلس. وتسجيل 15 حالة تعافٍ في مدينة القدس.

وأوضحت أن حصيلة الإصابات الإجمالية ارتفعت إلى 1284 من بينها 663 نشطة، فيما بلغت حصيلة حالات التعافي 616 والوفيات 5.

وفي الأردن، ولليوم الثالث على التوالي لم تسجل إصابات في البلاد، لكن سجلت 5 إصابات لأردنيين قادمين من دول الجوار ضمن رحلات من تقطعت بهم السبل، وبهذا يصبح إجمالي الإصابات منذ بداية الأزمة إلى اليوم 1047. وأعلن عن شفاء 21 حالة لهذا اليوم، حيث بلغ إجمالي حالات الشفاء 772.

وفي تونس، لم تسجل أيضا أي إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء. ‎