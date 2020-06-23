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88 إصابة بكورونا بفلسطين.. وشفاء 534 بالكويت

المصدر: دبي - العربية.نت
أرشيفية
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نقلت وكالة الأنباء الكويتية عن وزارة الصحة إعلانها عن شفاء 534 حالة من فيروس كورونا، ما يرفع إجمالي المتعافين إلى 32304.

وفي فلسطين، أعلنت وزيرة الصحة عن تسجيل 88 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 11 إصابة في العاصمة القدس، و74 إصابة في محافظة الخليل (30 مدينة الخليل- 31 دورا، 4 الظاهرية، 2 السموع، 1 الرماضين، 6 بيت عوا)، وإصابة في طولكرم، وأخرى في رام الله والبيرة، وإصابة في نابلس. وتسجيل 15 حالة تعافٍ في مدينة القدس.

وأوضحت أن حصيلة الإصابات الإجمالية ارتفعت إلى 1284 من بينها 663 نشطة، فيما بلغت حصيلة حالات التعافي 616 والوفيات 5.

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#كورونا
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