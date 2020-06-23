كورونا.. ألمانيا تعيد فرض الحجر وبريطانيا تستعد للفتح

المصدر: برلين - فرانس برس، لندن - أسوشيتد برس

شهد الثلاثاء تباينا في موقف كل من ألمانيا وبريطانيا إزاء كورونا، فقد تراجعت ألمانيا عن الفتح في منطقة محلية، فيما كشفت بريطانيا عن خططها لتشغيل بعض القطاعات.

وفي التفاصيل، أعلنت ألمانيا، الثلاثاء، للمرة الأولى إعادة فرض الحجر على مستوى محلي بسب فيروس كورونا المستجد، بعد ظهور بؤرة إصابة في مسلخ كبير حيث تم اكتشاف أكثر من 1500 إصابة.

وقال رئيس وزراء مقاطعة شمال الراين - ويستفاليا، أرمين لاشيت "سنعيد فرض الحجر في جميع أنحاء كانتون غوترسلوه" البالغ عدد سكانه حوالي 360 ألف نسمة ويقع في غرب البلاد.

ومن ناحية أخرى، كشف رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الثلاثاء عن خططه للسماح بإعادة فتح الحانات والمطاعم والمتاحف - في أحدث تخفيف لإجراءات الإغلاق التي تهدف إلى مكافحة جائحة فيروس كورونا.

وتأتي المقترحات الجديدة، التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 4 يوليو/ حزيران، وسط ضغوط شديدة لتخفيف تدابير التباعد الاجتماعي التي تلزم الأفراد بالحفاظ على مسافة مترين داخل الأماكن المغلقة.

كما تشكل قواعد التباعد الاجتماعي مصدر قلق للمعلمين الذين يأملون في فتح المدارس البريطانية بصورة آمنة في الخريف المقبل.

وتسعى حكومة المحافظين جاهدة لإعادة تشغيل الاقتصاد البريطاني المتعثر ومن المرجح أن تنعكس هذه الرغبة في التوجه لإعادة فتح الأعمال التي تتنوع ما بين الفنادق إلى مصففي الشعر.

لكن عددا من العلماء أعربوا عن قلقهم تجاه تسرع الحكومة في إعادة فتح الاقتصاد وأن نظام التتبع والتعقب الذي يهدف إلى القضاء على أي تفشي بسرعة لا يعمل بكامل طاقته.

وشهدت بريطانيا أعلى عدد من وفيات فيروس كورونا في أوروبا، بأكثر من 42700 وفاة، وهو ما جعلها ثالث أكثر دولة العالم من حيث أعداد الوفيات بعد الولايات المتحدة والبرازيل.