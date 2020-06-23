كورونا.. 22 إصابة بالصين ووفيات أميركا تتخطى 120 ألفاً

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، الثلاثاء، عن تسجيل 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، منها 13 في العاصمة بكين، فيما تخطت حصيلة الوفيات بكوفيد-19 في الولايات المتحدة 120 ألف وفاة.

وكانت الصين قد سجلت 18 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس قبل يوم، منها 9 في بكين. وتفرض السلطات المحلية قيودا على تنقل المواطنين بالعاصمة وتكثف من الإجراءات الأخرى للحد من انتشار الفيروس بعد سلسلة من الإصابات المحلية.

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وتم تسجيل 7 حالات جديدة حاملة للمرض دون ظهور أعراض، وهو عدد الحالات ذاته المسجل قبل يوم.

ولا تحصي الصين المرضى الحاملين للفيروس دون ظهور أعراض عليهم ضمن حالات الإصابة المؤكدة.

يأتي ذلك فيما سجّلت أميركا 425 حالة وفاة إضافيّة ناجمة عن كوفيد-19 خلال 24 ساعة، لتتخطى بذلك الحصيلة الإجمالية لضحايا الجائحة في هذا البلد 120 ألف وفاة، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات الجامعة أن العدد الإجمالي لضحايا الجائحة تخطّى 120 ألفاً من أصل 2,31 مليون مصاب (أعلن شفاء 640 ألفاً منهم).

والولايات المتّحدة هي، وبفارق شاسع عن سائر دول العالم، البلد الأكثر تضرّراً من جائحة كوفيد-19، سواء على صعيد الإصابات أو على صعيد الوفيات.

ومن جهتها، أعلنت وزارة الصحة البرازيلية عن تسجيل 21,432 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الأربع والعشرين الماضية فضلا عن 654 وفاة جراء مرض كوفيد-19 الناجم عنه.

وقالت الوزارة إن مجمل الإصابات بلغ 1.1 مليون حالة منذ بدء التفشي في حين وصلت الوفيات إلى 51,271.

وبذلك تحتل البرازيل المرتبة الثانية عالميا من حيث إصابات كورونا ووفياتها بعد الولايات المتحدة.

ويقول خبراء إن الأعداد الحقيقية أكبر بكثير بسبب عدم وجود اختبارات للكشف عن الفيروس على نطاق واسع.

هذا وتخطّت جنوب إفريقيا عتبة المئة ألف إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، في حين قاربت حصيلة وفيات الوباء على أراضيها ألفي حالة، وفق ما أعلنت السلطات الاثنين.

وقالت وزارة الصحة في بيان إنه "حتّى اليوم، تخطّى العدد التراكمي للإصابات المؤكّدة بكوفيد-19 عتبة المئة ألف وبلغ 101,590 حالة".

ومع تسجيل 61 وفاة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، ارتفع العدد الإجمالي لوفيات الوباء إلى 1991 وفاة، وفق المصدر نفسه.