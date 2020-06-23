مصر تبدأ بتصنيع عقار لعلاج كورونا ثبت نجاحه في روسيا

أعلنت شركة مصرية بدء إنتاج وتصنيع عقار لعلاج كورونا ثبت نجاحه في روسيا.

وأعلنت شركة "إيفا فارما"، إحدى شركات الأدوية العالمية التي تتخذ من العاصمة المصرية القاهرة مركزاً رئيسياً لها، بدء تصنيع دواء جديد يعتمد على المادة الفعَّالة "فافيبيرافير"، وهو علاج مضاد للفيروسات أثبت مثيله فعالية في مواجهة فيروس كورونا بدولة روسيا.

وقالت إن العقار نجح في شفاء المرضى في عدة أيام، ويجري اختباره في اليابان وعدة دول حول العالم حالياً.

من جانبه قال الدكتور رياض أرمانيوس، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية والعضو المنتدب للشركة، إن الشركة بدأت منذ فترة الاختبارات المتعلقة بتصنيع هذا الدواء بمصانعها المصرية، وبدأت بالفعل إنتاجيتها منه، موضحاً أن هناك تنسيقا بين "إيفا" والجهات المسؤولة في الدولة المصرية لإتاحة هذا الدواء لاستخدامه في علاج مرضى فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة.

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وأضاف أن الشركة تستهدف تغطية احتياجات السوق المحلية من هذا الدواء الهام بعدما أثبت مثيله فعاليته في دولة روسيا، موضحاً أنه سيُطرح تحت اسم "أفيبيرافير Avipiravir"، موضحا أن الشركة ستتولى توفيره لعدد من البلدان في منطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا وباقي قارات العالم، حيث ستعمل على إنتاج كميات كبيرة منه.

وأضاف أن الشركة كانت قد اتفقت على إنتاج "أفيبيرافير"، بعد الاتفاق الذي أبرمته مع شركة "جيلياد ساينيز" العالمية لتصنيع دواء "ريمدسيفير - ايفا فارما"، المضاد للفيروسات والمستخدم في علاج الحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا أيضا، وتسويقه في 127 دولة حول العالم.