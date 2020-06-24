أعلى زيادة يومية بإصابات كورونا في العراق وليبيا

بينما لم تسجل بعض الدول العربية أي إصابات جديدة بفيروس كورونا في الأيام الماضية، شهدت أخرى انخفاضاً ملحوظاً بعدد الحالات المسجلة يومياً. في المقابل يبدو أن بعض الدول تشهد ذروة الوباء مع إصابات يومية قياسية. أما حالات التعافي فترتفع يومياً في أغلب البلدان العربية.

قطر.. 1199 إصابة جديدة

وأعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم الأربعاء عن تسجيل 1199 إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 وفيات، بالإضافة لـ 1582حالة تعاف. وبذلك ترتفع أعداد المتعافين من كورونا في قطر إلى 73083، بينما بلغ عدد الوفيات 104.

الكويت.. 505 حالات شفاء إضافية

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأربعاء، تسجيل 505 حالات شفاء إضافية من فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد المتعافين إلى 32809 حالات.

كما سجلت الكويت 846 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع عدد الحالات إلى 41879.

وأعلنت الوزارة عن تسجيل 3 حالات وفاة جديدة بكورونا، ما يرفع عدد الوفيات إلى 337.

الأردن.. 24 إصابة جديدة

من جهته، سجّل الأردن 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 1071. كما تم تسجيل 10 حالات شفاء إضافية من الفيروس.

ليبيا.. أعلى زيادة يومية بالإصابات والوفيات

من جهتها، شهدت ليبيا أكبر زيادة يومية لها حتى الآن في الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، ما يثير مخاوف بأن يتسبب تفشي المرض في انهيار النظام الصحي الذي يعاني بشدة جراء تسع سنوات من الصراع.

وأعلن "المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض" عن تسجيل 639 إصابة بالفيروس في المجمل في ليبيا، من بينها 17 حالة وفاة، وذلك بعد تسجيل 44 إصابة جديدة وأربع وفيات أمس الثلاثاء.

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مع عدد الاختبارات القليل، يعتقد خبراء أن عدد الإصابات بكورونا في ليبيا قد يكون أكبر.

يذكر أن "المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض" إحدى مؤسسات الدولة الليبية القليلة التي تعمل مع جانبي الصراع.

وتضاعف عدد حالات كورونا في ليبيا إلى أكثر من أربعة أضعاف في الأسابيع القليلة الماضية، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى عودة المواطنين العالقين من الخارج.

وهناك بؤرة مثيرة للقلق في مدينة سبها الجنوبية النائية، حيث تعاني المرافق الصحية من نقص كبير في معدات الوقاية.

المغرب.. 563 إصابة

وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 563 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للحالات إلى 10907.

كما سجل المغرب حالتي وفاة إضافية بفيروس كورونا ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 216.

في المقابل شهد 61 حالة تعاف إضافية من فيروس كورونا ما يرفع عدد المتعافين إلى 8468.

الإمارات.. 702 حالة شفاء

وفي الإمارات، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 450 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 702 مريض.

لبنان.. 22 إصابة جديدة

وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 22 إصابة إضافية بفيروس كورونا، ما يرفع عدد الحالات إلى 1644.

كما تم تسجيل حالة وفاة بكورونا، ما يرفع عدد حالات الوفاة إلى 33. وفي المجل سجل لبنان 1103 حالا تعاف من كورونا.

فلسطين.. 112 إصابة جديدة

من جهتها، أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، تسجيل 142 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 112 إصابة في محافظة الخليل، 13 في كفر عقب بقضاء القدس، 11 في بيت لحم، 3 في سلفيت، و3 في نابلس.

ويذلك يرتفع مجمل الإصابات بكورونا المسجلة في الأراضي الفلسطينية إلى 1517 حالة.

سلطنة عمان.. 1142 إصابة جديدة

وفي سلطنة عُمان، أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 1142 إصابة إضافية بفيروس كورونا، ما يرفع عدد الحالات إلى 33536.

كما تم تسجيل 693 حالة تعافٍ إضافية من فيروس كورونا، ما يرفع عدد المتعافين إلى 17972 حالة.

في المقابل تم تسجيل حالتي وفاة بكورونا، ما يرفع عدد حالات الوفاة إلى 142.

العراق.. 2200 إصابة

وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2200 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أعلى زيادة يومية، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للحالات في العراق إلى 36702.

كما سجل العراق 79 وفاة إضافية بفيروس كورونا ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 1330.

في المقابل شهد العراق 1061 حالة تعاف إضافية من فيروس كورونا ما يرفع عدد المتعافين إلى 16814.

الجزائر.. 9 وفيات

وبلغت حالات الإصابة المؤكدة بفیروس كورونا في الجزائر 12077 إصابة بینھا 861 وفاة و8674 متعافيا، بعد تسجیل 157 إصابة جديدة و9 وفیات و115 حالة شفاء في الساعات الـ24 الأخیرة، حسب ما كشفت عنه لجنة رصد ومتابعة الوباء.