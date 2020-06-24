إصابات كورونا بالعالم تتجاوز 9.26 مليون.. وأميركا الأولى بالوفيات

أشار إحصاء لوكالة "رويترز" إلى أن أكثر من 9.26 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، كما أن 475,880 توفوا جراء مرض كوفيد-19 الناجم عنه.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ بدء ظهوره في الصين في ديسمبر عام 2019.

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وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الوفيات والإصابات مسجلة 121,135 وفاة، ومليونين و357,045 إصابة.

وجاءت البرازيل في المركز الثاني في القائمتين بواقع 52,645 حالة وفاة، ومليون و145,906 إصابات.

وفي المركز الثالث من حيث الإصابات، جاءت روسيا بعد تسجيلها 599,705، لكن وفياتها بلغت 8206 فقط.

واحتلت الهند المرتبة الرابعة من حيث الإصابات بواقع 440,215، في حين أبلغت عن 14,011 وفاة.

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وفي المركز الخامس في قائمة الإصابات جاءت بريطانيا مسجلة 306,210 إصابات، لكنها احتلت المرتبة الثالثة في قائمة الوفيات بواقع 42,647 وفاة.

وحلت إسبانيا في المرتبة السادسة بقائمتي الإصابات والوفيات مع تسجيلها 264,606 إصابات و28,325 وفاة.

وجاءت إيطاليا في المركز الرابع بقائمة الوفيات بعد إعلانها عن 34,657 حالة، لكنها حلت تاسعة في قائمة الإصابات بواقع 239,180.

أما فرنسا فكانت خامس أكبر دولة على قائمة الوفيات، إذ سجلت 29,720 حالة، بيد أن ترتيبها جاء الحادي عشر من حيث الإصابات، وذلك بواقع 197,674.