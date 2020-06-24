إصابات كورونا "عالميا" تفوق 9 ملايين.. والوفيات تلامس 480 ألفا

أودى فيروس كورونا المستجدّ بحياة ما لا يقل عن 477 ألفا و570 شخصاً في العالم منذ ظهوره في الصين في كانون الأوّل/ديسمبر، وفق تعداد لوكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة حتى الساعة 11,00 ت غ الأربعاء.

وسُجّلت رسميّاً إصابة أكثر من تسعة ملايين و279 ألفا و310 أشخاص في 196 بلداً ومنطقة بالفيروس منذ بدء تفشي الوباء، تعافى منهم أربعة ملايين و548 ألفا و900 شخص على الأقل.

لا تعكس الأرقام إلّا جزءا من العدد الحقيقي للإصابات، إذ إنّ دولاً عدّة لا تجري فحوصات إلاّ للحالات الأكثر خطورة، فيما تعطي دول أخرى أولوية في إجراء الفحوص لتتبع الذين يحتكون بالمصابين، وتملك عدد من الدول الفقيرة إمكانات فحص محدودة.

والولايات المتحدة، التي سجلت أول وفاة بكوفيد-19 مطلع شباط/فبراير، هي البلد الأكثر تضرراً من حيث عدد الوفيات والإصابات مع تسجيلها 121 ألفا و225 وفاة من أصل مليونين و347 ألفا و102 إصابة. وشفي ما لا يقل عن 647 ألفا و548 شخصاً.

بعد الولايات المتحدة، الدول الأكثر تضرراً بالوباء هي البرازيل حيث سجلت 52 ألفا و645 وفاة من أصل مليون و145 ألفا و906 إصابات، تليها المملكة المتحدة بتسجيلها 42927 وفاة من أصل 306 آلاف و210 إصابات، ثمّ إيطاليا مع 34675 وفاة (238 ألفا و838 إصابة)، وفرنسا مع 29720 وفاة (197 ألفا و674 إصابة).

وحتى اليوم، أعلنت الصين (بدون احتساب ماكاو وهونغ كونغ) رسمياً 4634 وفاة من أصل 83430 إصابة (12 إصابة جديدة بين الثلاثاء والأربعاء) تعافى منها 78428 شخصاً.

وأحصت أوروبا الأربعاء حتى الساعة 11,00 بتوقيت غرينتش، 194 ألفا و29 وفاة من أصل مليونين و567 ألفا و220 إصابة فيما بلغ عدد الوفيات المعلنة في الولايات المتحدة وكندا 129 ألفا و724 (مليونان و449 ألفا و65 إصابة).

وفي أميركا اللاتينية والكاريبي سجلت مئة ألف و399 وفاة (مليونان و163 ألفا و594 إصابة)، وآسيا 30566 وفاة (مليون و96 ألفا و166 إصابة) والشرق الأوسط 14155 وفاة (669 ألفا و97 إصابة) وإفريقيا 8565 وفاة (325 ألفا و163 إصابة) وأوقيانيا 132 وفاة (8958 إصابات).

وأعدّت هذه الحصيلة استناداً إلى بيانات جمعتها مكاتب وكالة فرانس برس من السلطات الوطنية المختصّة وإلى معلومات نشرتها منظمة الصحة العالمية.