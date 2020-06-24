كورونا يصيب 12 بالصين.. ويفتك بـ800 في أميركا

سجلت الولايات المتحدة نحو 800 وفاة إضافية جراء كوفيد-19 فضلا عن أكثر من 32 ألف إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين المنصرمة حسب جامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات للجامعة التي تعتبر مرجعا في تتبع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، نشرت الساعة 20,30 الثلاثاء، أن العدد الإجمالي للوفيات جراء الجائحة في البلاد بلغ 121,176 وفاة من أصل 2,342,739 إصابة. وتمثّل الولايات المتحدة البلد الأكثر تضرّرا من جائحة كوفيد-19، من حيث الإصابات والوفيات، وتتخطى سائر الدول بفارق شاسع.

وبعدما كانتا البؤرة الأساسية لكوفيد-19 في الولايات المتحدة، نجحت نيويورك ونيوجيرسي في السيطرة على الوباء الذي انتقل باتجاه الشمال الشرقي والغرب والجنوب وبات يتفشى بوتيرة متسارعة في حوالى 20 ولاية أميركية أبرزها فلوريدا.

مئة ألف وفاة نصفها بالبرازيل

في أميركا اللاتينية والكاريبي تجاوزت حصيلة كوفيد-19 الثلاثاء المئة ألف وفاة، أكثر من نصفها في البرازيل، حسب إحصاء أعدته وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية.

وسُجلت أكثر من 2,1 مليون إصابة بالفيروس في المنطقة منذ بدء الوباء، وتُعتبر البرازيل والمكسيك والبيرو وتشيلي الأكثر تضررا منه.

ويواصل وباء كوفيد-19 تفشيه في القارة الأميركية فيما تظهر بؤر محلية جديدة في أوروبا أدت، الثلاثاء،إلى فرض الحجر مجددا في كانتونين ألمانيين.

وفي أميركا اللاتينية التي باتت بؤرة الفيروس، تبقى البرازيل ثاني أكثر الدول تضرّراً بعد الولايات المتحدة، بتسجيلها 1,145,906 حالات مؤكدة و52,645 وفاة. وسجلت المكسيك 191,410 إصابات و23,377 وفاة جراء كوفيد-19.

وقررت كولومبيا، الثلاثاء، أن تمدد حتى 15 تموز/يوليو الحجر المعمول به في البلاد منذ نهاية آذار/مارس. أما في هندوراس، الدولة الصغيرة في أميركا الوسطى البالغ عدد سكانها 9 ملايين نسمة، فتبلغ الحصيلة الرسمية 300 وفاة، غير أن سكرتير جمعية مكاتب دفن الموتى خيسوس موران يرجح حصيلة أعلى بخمس مرات.

انخفاض بإصابات الصين

وفي الصين، أعلنت لجنة الصحة الوطنية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا انخفاضا من 22 في اليوم السابق. وسبع من الحالات المسجلة في بكين، وذلك انخفاضا من تسع في اليوم السابق. وتشهد العاصمة تفشيا جديدا مرتبطا بسوق لبيع المواد الغذائية بالجملة أصيب خلاله أكثر من 250 شخصا منذ 11 يونيو/حزيران.

وتفرض السلطات المحلية قيودا على تنقل المواطنين بالعاصمة وتكثف من الإجراءات الأخرى للحد من انتشار الفيروس بعد سلسلة من الإصابات المحلية.

وأبلغت الصين كذلك عن ثلاث حالات إصابة لقادمين من الخارج، انخفاضا من تسع قبل يوم، وعن ثلاث حالات جديدة دون أعراض، انخفاضا من سبع في اليوم السابق.