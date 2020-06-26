مصدر إماراتي: شركتان تطلقان تعاونا مع شركة إسرائيلية لمواجهة كورونا

كشف مصدر إماراتي، مساء الخميس، أن شركتين من القطاع الخاص أطلقتا بالتعاون مع شركة إسرائيلية، مشاريع مشتركة في المجال الطبي من أجل مكافحة فيروس كورونا.

وأوضح أن هذه الشراكة فرضتها ظروف أزمة الوباء الذي يجتاح العالم.

موضوع يهمك لجأ باحثون إلى توظيف تقنيات مخصصة لقياس النبض والحركة وأداء التمرينات واللياقة البدنية مثل الساعات الذكية من Fitbit... التكنولوجيا بزمن كورونا.. هل تنجح الساعات في تتبع الوباء؟ صحة

كما أكد أن هذه الشراكة العلمية والطبية تتجاوز التحديات السياسية التاريخية في المنطقة ضمن أولوية إنسانية، وتضع مصلحة الإنسان والبشرية وحمايتها في مقدمة الأولويات، وذلك للعمل معا من أجل التخلص من جائحة لم يشهد العالم مثيلاً لها، بحسب قول المصدر.

هذا وأودى فيروس كورونا المستجدّ بـ483,872 شخصاً على الأقلّ حول العالم منذ ظهوره في الصين في كانون الأوّل/ديسمبر، وفق تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة الساعة 19,00 ت.غ الخميس.

أكثر من 9 ملايين و500 ألف إصابة بالعالم

وسُجّلت رسميّاً أكثر من 9,500,200 إصابة في 196 بلداً ومنطقة منذ بدء تفشي الوباء. ولا تعكس الأرقام إلّا جزءاً من العدد الحقيقي للإصابات، إذ إنّ دولاً عدّة لا تجري فحوصا لكشف الإصابة إلا لمن يستدعي وضعه دخول المستشفى. وبين هذه الحالات، أُعلن تعافي 4,699,300 شخص على الأقلّ.

ولا تزال الولايات المتحدة التي سجّلت أول وفاة بكوفيد-19 مطلع شباط/فبراير، البلد الأكثر تضرراً من حيث عدد الوفيات والإصابات مع 122,238 وفاة من أصل 2,398,491 إصابة. وتعافى ما لا يقل عن 656,161 شخصا.

وبعد الولايات المتحدة، الدول الأكثر تضرّراً من الوباء هي البرازيل بتسجيلها 53,830 وفاة من أصل 1,188,631 إصابة، تليها بريطانيا مع 43,230 وفاة من أصل 307,980 إصابة، ثمّ إيطاليا مع 34,678 وفاة من أصل 239,706 إصابات، وفرنسا مع 29,752 وفاة من أصل 197,755 إصابة.

أكبر عدد وفيات

وبلجيكا هي البلد الذي سجل أكبر عدد من الوفيات قياسا بعدد السكان مع 84 وفاة لكل مئة ألف شخص، تليها المملكة المتحدة (64 وفاة)، وإسبانيا (61 وفاة)، وايطاليا (57 وفاة) والسويد (52 وفاة).

وحتّى اليوم، أعلنت الصين (بدون ماكاو وهونغ كونغ) 83,449 إصابة (19 إصابة جديدة بين الأربعاء والخميس) بينها 4634 وفاة (لا وفيات إضافية) بينما تعافى 78,433 شخصا.

والخميس عند الساعة 19,00 ت.غ، أحصت أوروبا 194,758 وفاة من أصل 2,593,193 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات المعلنة في الولايات المتحدة وكندا معاً 130,777 من بين 2,501,065 إصابة، وأميركا اللاتينية والكاريبي 103,426 وفاة (2,236,632 إصابة)، وآسيا 31,332 وفاة (1,129,624 إصابة)، والشرق الأوسط 14,598 وفاة (691,974 إصابة)، وإفريقيا 8,848 وفاة (338,715 إصابة)، وأوقيانيا 133 وفاة (8,999 إصابة).