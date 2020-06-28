750 إصابة جديدة بكورونا في قطر و437 بالإمارات

في حين يتسارع تفشي فيروس كورونا في أنحاء العالم، تنحسر موجة العدوى في أغلب الدول العربية، خاصةً الخليجية منها. في المقابل، يتم بشكل يومي تسجيل حالات شفاء جديدة من الفيروس في البلدان العربية.

ففي الإمارات العربية المتحدة ذكرت وكالة الأنباء الرسمية على تويتر، الأحد، نقلا عن وزارة الصحة أنه تم رصد 437 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 577، بينما تم تسجيل حالتي وفاة.

الكويت.. أكثر من 35 ألف متعاف

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأحد تسجيل 908 حالات شفاء إضافية من فيروس كورونا ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 35494.

وأضافت أنها سجلت 551 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الحالات إلى 44942.

كما سجلت 4 حالات وفاة إضافية بكورونا ما يرفع عدد وفيات كورونا في الكويت إلى 348.



عُمان.. 1197 إصابة

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة العُمانية اليوم تسجيل 1197 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع العدد الإجمالي إلى 38150 حالة.

كما سجلت 837 حالة شفاء إضافية من كورونا، ما يرفع عدد المتعافين إلى 21200.

في المقابل، تم تسجيل 4 حالات وفاة بكورونا في عُمان، ليصل عدد الوفيات الناجمة عن كورونا إلى 163.

فلسطين.. الحالة الوبائية في الخليل خطرة

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل 59 إصابة جديدة بفيروس كورونا، من مساء السبت حتى صباح اليوم الأحد.

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وتوزعت الإصابات الجديدة كالتالي: 20 إصابة في القدس، 34 في محافظة الخليل، 3 محافظة بيت لحم، 1 محافظة نابلس، 1 محافظة رام الله والبيرة.

وبذلك يصل العدد الإجمالي للإصابات بكورونا في الأراضي الفلسطينية إلى 2112، بينها 621 حالة شفاء و7 وفيات.

كما أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة ومحافظ الخليل جبرين البكري أن هناك 1174 مصاباً بفيروس كورونا في محافظة الخليل.

وأضافا أنهما يتوقعان "وجود مئات الحالات غير المكتشفة في المحافظة"، معتبرين أن "الحالة الوبائية في محافظة الخليل خطرة".

قطر.. 750 إصابة

وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 750 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للحالات إلى 94413.

كما سجلت 1477 حالة شفاء إضافية من كورونا، ما يرفع عدد المتعافين إلى 78702.

في المقابل، لم يتم تسجيل أي حالة وفاة بكورونا، ليبقى عدد الوفيات الناجمة عن كورونا 110.

لبنان.. 21 إصابة

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 21 إصابة جديدة بالفيروس، ليبلغ مجموع الإصابات الكلي 1740 حالة، توفي منها 34 حالة، وشفي منها 1134 شخصاً.