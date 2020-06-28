أكثر من 35 ألف متعاف من كورونا في الكويت

في حين يتسارع تفشي فيروس كورونا في أنحاء العالم، تنحسر موجة العدوى في أغلب الدول العربية، خاصةً الخليجية منها. في المقابل، يتم بشكل يومي تسجيل حالات شفاء جديدة من الفيروس في البلدان العربية.

الكويت.. أكثر من 35 ألف متعاف

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأحد تسجيل 908 حالات شفاء إضافية من فيروس كورونا ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 35494.

عُمان.. 1197 إصابة

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة العُمانية اليوم تسجيل 1197 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع العدد الإجمالي إلى 38150 حالة.

كما سجلت 837 حالة شفاء إضافية من كورونا، ما يرفع عدد المتعافين إلى 21200.

في المقابل، تم تسجيل 4 حالات وفاة بكورونا في عُمان، ليصل عدد الوفيات الناجمة عن كورونا إلى 163.

فلسطين.. أكثر من 2100 إصابة

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من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل 59 إصابة جديدة بفيروس كورونا، من مساء السبت حتى صباح اليوم الأحد.

وتوزعت الإصابات الجديدة كالتالي: 20 إصابة في القدس، 34 في محافظة الخليل، 3 محافظة بيت لحم، 1 محافظة نابلس، 1 محافظة رام الله والبيرة.

وبذلك يصل العدد الإجمالي للإصابات بكورونا في الأراضي الفلسطينية إلى 2112، بينها 621 حالة شفاء و7 وفيات.