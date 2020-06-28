قمة عالمية تجمع 6.9 مليار دولار لمكافحة فيروس كورونا

جمعت قمة عالمية بمشاركة 40 حكومة، أمس السبت، 6 مليارات و900 مليون دولار لمحاربة فيروس كورونا، مع تشديد الكثير من المشاركين على ضرورة توفير اللقاح، عند التوصّل إليه، لكلّ من يحتاجه.

€6,15 billion!!



Many, many thanks to all who contributed!



This amazing pledging marathon is a touching & tangible moment of unity between citizens, governments, philanthropists, health organisations and business leaders. #UnitedAgainstCoronavirus | #GlobalGoalUnite pic.twitter.com/YbrkG85YUo — Ursula von der Leyen #UnitedAgainstCoronavirus (@vonderleyen) June 27, 2020

وفي هذا الإطار عبّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن تصميمه على توحيد الجهود لمحاربة كورونا.

وأضاف ماكرون: "اليوم تبدأ مرحلة جديدة، لذا يجب أن نوّحد جهودنا ونضاعفها حتى نوفّر لقاحا وعلاجا لفيروس كورونا بشكل أفضل وأسرع".

واعتبر أن "هذا العمل المشترك يصبّ في مصلحتنا جميعاً، وعلينا رفض النهج الأحادي ومواصلة المضي قدماً معاً".

وقد شارك عدد كبير من النجوم، أبرزهم فرقة "كولدبلاي" والمغنية مايلي سايروس والممثلان دواين "ذي روك" جونسون وجنيفر هدسون، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين السبت في جمع الأموال لتطوير لقاح ضد كوفيد-19 من خلال حفلة افتراضية.

وانضم نجوم عالميون في الموسيقى والسينما والرياضة والموضة إلى حفلة موسيقية على الإنترنت لتمويل البحث من أجل ابتكار لقاح للوباء وتوفيره للسكان الأضعف والأكثر فقراً في أنحاء الكوكب.

وقامت المفوضية الأوروبية بالتعاون مع منظمة "غلوبل سيتيزن"، ومقرها في الولايات المتحدة، برعاية هذا الحدث الافتراضي الذي هدف إلى جمع مساهمات مالية.

وفي المجموع، وفقاً للاتحاد الأوروبي، ساهمت 40 حكومة في التحضيرات لهذه الحفلة التي افتتحتها فون دير لايين بإعلانها أنها حصلت على 6.15 مليارات يورو (6.9 مليار دولار)، بما في ذلك 4.9 مليارات يورو من بنك الاستثمار الأوروبي بالشراكة مع المفوضية.

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وفي الرابع من أيار/مايو، خلال القمة الأولى التي نظمت لجمع الأموال، تعهد الاتحاد الأوروبي والحكومات وأثرياء من حول العالم بالمساهمة بنحو 10 مليارات يورو، وهذا يجعل المبلغ الإجمالي الذي تم جمعه 16 مليار يورو.

وقالت فون دير لايين في افتتاح هذا الحدث الافتراضي: "لن ننتهي من هذا الوباء حتى ينتهي في كل مكان".

وفي هذا الإطار، نظم دواين جونسون حفلة افتراضية السبت بثت على الإنترنت شاركت فيها سلمى حايك وتشارليز ثيرون وفورست ويتكر وأنجيليك كيدجو.

كما شاركت في هذا الحدث ميليندا غيتس والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس.