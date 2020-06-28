كورونا.. العالم يتجاوز 10 ملايين مصاب ربعهم بأميركا

أودى كورونا المستجدّ بحياة ما لا يقلّ عن 498,779 وفاة في العالم، وفق تعداد وضعته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية الأحد عند الساعة 11,00 ت غ.

وفي ما يأتي آخر تطورات انتشار الفيروس حول العالم، في ضوء آخر الأرقام والتدابير الجديدة والأحداث البارزة تجاوز عدد المصابين في العالم رسمياً عتبة عشرة ملايين، تعافى من بينهم 4,971,500 مصاب حيث سجّلت الولايات المتحدة وحدها 2,510,323 إصابة وفق تعداد فرانس برس مع 125,539وفاة.

وسجّلت ولاية فلوريدا خصوصاً عدداً قياسياً جديداً مع 9585 إصابة إضافية و24 وفاة في يوم واحد. وأقرّ حاكم فلوريدا بأن الولاية تشهد "انفجارا حقيقياً" للمرض في صفوف الشباب الذين توافدوا على الشواطئ وعادوا إلى ممارسة حياتهم العادية مع رفع الحجر بداية يونيو/حزيران.

ويعجز الأوروبيون عن التوافق على لائحة الدول التي يسمح مستوى عدوى كورونا فيها بأن تُعتبر "آمنة"، للسماح لمواطنيها بالقدوم إلى أوروبا في يوليو/تموز.

واقتُرحت مساء الجمعة لائحة أولى تضمّ 15 دولة تستثني الولايات المتحدة والبرازيل وروسيا، إلا أن المشاورات بين الدول الأعضاء أُرجئت حتى الاثنين وستتمّ مراجعة هذه اللائحة كل أسبوعين.

2.5 مليون في أمريكا

قالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأحد إن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بلغ مليونين و504175 شخصا بزيادة 44703 حالات عن الإحصاء السابق، مضيفة أن عدد الوفيات ارتفع 508 ليصل الإجمالي إلى 125484 حالة.

ويشمل الإحصاء حالات الإصابة والوفيات بمرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 27 يونيو/حزيران مقارنة بالتقرير السابق.

ولا تعكس أرقام المراكز الأميركية بالضرورة البيانات التي تصدرها كل ولاية على حدة.