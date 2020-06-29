الإمارات.. فتح تدريجي للمساجد ودور العبادة اعتبارا من أول يوليو

أعلنت الإمارات العربية المتحدة، الاثنين، عن فتح تدريجي للمساجد ودور العبادة اعتبارا من أول يوليو، فيما سيستمر تعليق صلاة الجمعة حتى إشعار آخر .

وأعلن سيف الظاهري المتحدث الرسمي من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، خلال الإحاطة الإعلامية حول مستجدات فيروس كورونا في الإمارات عن بدء المرحلة الأولى من الفتح التدريجي للمساجد ودور العبادة اعتباراً من يوم الأربعاء الأول من يوليو.

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وأضاف الظاهري أنه سيتم الفتح التدريجي لمساجد الدولة مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لإقامة الصلوات الخمس، وقد تم تحديد نسبة للطاقة الاستيعابية لها بحيث لا تتجاوز 30%، مؤكداً أنه تم إجراء فحوصات شملت أئمة المساجد والعاملين في المساجد ودور العبادة.

إلى ذلك قالت وكالة أنباء الإمارات على تويتر نقلا عن وزارة الصحة إنه تم تسجيل 449 إصابة جديدة بفيروس كورونا و665 حالة شفاء.