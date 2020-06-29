عدد المتعافين من كورونا حول العالم يتخطى 5 ملايين

أودى فيروس كورونا المستجدّ بحياة ما لا يقل عن 501.847 شخصا في العالم منذ ظهوره في الصين في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وفق تعداد لوكالة "فرانس برس" استناداً إلى مصادر رسميّة حتى الساعة 11:00 بتوقيت غرينتش اليوم الاثنين.

وسُجّلت رسميّاً إصابة أكثر من 10.161.240 شخصا في 196 بلداً ومنطقة بالفيروس منذ بدء تفشيه، تعافى منهم 5.074.100 شخص على الأقل.

ولا تعكس هذه الأرقام إلا جزءا من العدد الحقيقي للإصابات، إذ إن دولاً عدّة لا تجري فحوصاً إلا للحالات الأكثر خطورة، فيما تعطي دول أخرى أولوية في إجراء الفحوص لتتبع مخالطي المصابين، كما يملك عدد من الدول الفقيرة إمكانات فحص محدودة.

والولايات المتحدة، التي سجلت أول وفاة بكوفيد-19 مطلع شباط/فبراير الماضي، هي البلد الأكثر تضرراً من حيث عدد الوفيات والإصابات مع تسجيلها 125.803 وفيات من أصل 2.549.069 إصابة. وشفي ما لا يقل عن 685.164 شخصا من كورونا في الولايات المتحدة.

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بعد الولايات المتحدة، الدول الأكثر تضرراً بالوباء هي البرازيل حيث سجلت 57622 وفاة من أصل 1.344.143 إصابة، تليها المملكة المتحدة بتسجيلها 43550 وفاة من أصل 311.151 إصابة، ثمّ إيطاليا مع 34738 وفاة (240.310 إصابات)، وفرنسا مع 29778 وفاة (199.343 إصابة).

وحتى اليوم، أعلنت الصين (بدون احتساب ماكاو وهونغ كونغ) رسمياً 4634 وفاة من أصل 83512 إصابة (12 إصابة جديدة بين الاحد والاثنين) تعافى منها 78460 شخصاً.

وأحصت أوروبا الاثنين حتى الآن، 196.273 وفاة من أصل 2.652.674 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات المعلنة في الولايات المتحدة وكندا 134.371 من أصل 2.652.279 إصابة.

وفي أميركا اللاتينية والكاريبي سجلت 112.162وفاة (2.486.089 إصابة)، وآسيا 33594 وفاة (1.243.058 إصابة) والشرق الأوسط 15668 وفاة (733.753 إصابة) وإفريقيا 9646 وفاة (384.144 إصابة) وأوقيانيا 133 وفاة (9244 إصابات).