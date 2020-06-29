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كورونا يحصد لاعب كرة مصريا سابقا ووالدته ويصيب كافة أفراد أسرته

المصدر:   القاهرة - أشرف عبد الحميد 
محمد علوش لاعب كرة القدم السابق
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بعد أيام من وفاة والدته متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، توفي لاعب كرة مصري سابق متأثرا بإصابته بالفيروس أيضا.

وأعلن اليوم الاثنين، وفاة محمد علوش لاعب كرة القدم السابق لناديي طنطا وطلائع الجيش والمدير الفني الحالي لفريق عثماثون طنطا وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا .

وجاء إعلان وفاة علوش بعد أيام قليلة من إعلانه بنفسه وفاة والدته متأثرة بإصابتها بالفيروس داخل مستشفى صدر المحلة، في الوقت الذي أصيب فيه عدد من أفراد أسرته ودخولهم للعزل بمستشفى المحلة أيضا.

وذكر مدربون وزملاء للاعب والمدير الفني الراحل أنه سيتم دفن الجثمان ظهر اليوم الاثنين بقرية القرشية التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية مسقط رأس اللاعب.

وكان علوش قد تولى قيادة فريق عثماثون طنطا إحدى فرق القسم الثالث، ونجح فى تولي تدريب بعض الفرق العربية.

لعب لأندية طنطا وطلائع الجيش ودمنهور والأولمبي وسموحة وشارك في صفوف منتخب مصر العسكري، وعقب اعتزاله الكرة اتجه لمجال التدريب وتولى تدريب ناديي النصر وهلال طبرق في ليبيا ونادي السماوة في العراق.

كلمات دالّة

#لاعب سابق, #مصر, #كورونا
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