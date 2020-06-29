2.545 مليون حالة كورونا بأميركا.. وترمب: الكمامة خيار شخصي

قالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين، إن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة وصل إلى مليونين و545 ألفا و250، أي بزيادة قدرها 41075 حالة عن الإحصاء السابق، مضيفةً أن عدد الوفيات ارتفع 885 حالة حيث بات يبلغ 126369.

ويشمل الإحصاء حالات الإصابة والوفيات بمرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا حتى الساعة الرابعة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 28 يونيو/حزيران.

ولا تعكس أرقام المراكز الأميركية بالضرورة البيانات التي تصدرها كل ولاية على حدة.

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في سياق آخر، قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كايلي ماكناني اليوم إن الرئيس دونالد ترمب يعتقد بأن قرار وضع كمامة لمنع انتشار فيروس كورونا الفتاك قرار شخصي.

ويصيب الفيروس حالياً أعدادا قياسية من الأشخاص في أماكن عدة في الولايات المتحدة.

وقالت ماكناني، عندما سئلت عن أمر جديد لوضع كمامات في جاكسونفيل بفلوريدا، حيث سينعقد جانب من مؤتمر الترشيح الخاص بالحزب الجمهوري: "إنه خيار شخصي لأي فرد فيما يتعلق بوضع كمامة أم لا".

وأضافت أن ترمب "يشجع الناس على اتحاذ القرار الأفضل لسلامتهم. لكنه قال لي بالفعل إنه ليس لديه مشكلة مع الكمامات وهو يؤكد فعل ما يطلبه القضاء المحلي".