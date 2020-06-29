39 ألف حالة كورونا بعُمان..وإغلاق بيت لحم بسبب التفشي الجديد

ينحسر تفشي فيروس كورونا في العديد من البلدان العربية، مع انخفاض عدد الإصابات الجديدة المسجلة يومياً، بينما تشهد بلدان قليلة "موجة ثانية" من العدوى.

قطر.. 693 إصابة جديدة

وأعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الاثنين، تسجيل 693 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

موضوع يهمك بعد ستة أشهر من جائحة فيروس كورونا المُستجد، يتكرر سؤال محوري وهو كيف تحدث بالضبط الإصابة بالعدوى وكيف يمكن تجنب الإصابة... جدل العدوى بكورونا مجدداً.. كيف ينتقل وطرق النجاة؟ صحة

كما سجلت 1468 حالة شفاء إضافية من كورونا، ما يرفع عدد المتعافين إلى 80170.

في المقابل تم تسجيل 3 حالات وفاة بكورونا ما يرفع الوفيات في قطر إلى 113.

الكويت.. 819 حالة شفاء إضافية

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الاثنين، تسجيل 819 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليصبح عدد المتعافين 36313 شخصاً.

عُمان.. 910 إصابات جديدة

وأعلنت وزارة الصحة في سلطنة عُمان، اليوم الاثنين، تسجيل 910 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع عدد الحالات إلى 39060.

كما سجلت 1222 حالة شفاء إضافية من كورونا، ما يرفع عدد المتعافين إلى 22422.

في المقابل تم تسجيل 6 حالات وفاة بكورونا ما يرفع الوفيات في عُمان إلى 169.

فلسطين.. 97 إصابة جديدة

من جهتها، تشهد فلسطين الموجة الثانية من العدوى بفيروس كورونا.

وقد سجلت وزارة الصحة 97 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينهم 52 في محافظة الخليل، 27 في محافظة بيت لحم، 5 في محافظة نابلس، 2 في محافظة رام الله والبيرة، 6 حالات في العيزرية وأبو ديس، وحالة واحدة في كل من طولكرم وقلقيلية وسلفيت وأريحا وجنين.

وبذلك يرتفع عدد الحالات المسجلة في الأراضي الفلسطينية إلى 2345، منها 612 حالة تعاف.

كما أعلنت وفاة سيدة أربعينية من الخليل بعد إصابتها بفيروس كرونا، ما يرفع عدد الوفيات بالفيروس في فلسطين إلى 8.

وأعادت السلطة الفلسطينية، اليوم الاثنين، إغلاق محافظة بيت لحم بالضفة الغربية بشكل كامل لمدة 48 ساعة بسبب ظهور عشرات الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وأعادت أجهزة الأمن الفلسطينية منذ يومين نشر الحواجز على مداخل المدن التي تخضع للسيطرة الأمنية الفلسطينية، حيث يقوم أفراد الشرطة بحثّ المواطنين على ارتداء الكمامات واتخاذ أساليب الوقاية إلى أقصى درجة.

وتقوم الشرطة الفلسطينية بتحرير مخالفات للسائقين الذين يخالفون تعليمات وزارة الصحة بشأن الوقاية من كورونا.