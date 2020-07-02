كورونا.. 894 إصابة في قطر و400 بالإمارات

أعلنت الإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس، عن تسجل 400 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 504 أشخاص، مع تسجيل حالة وفاة واحدة.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة العمانية على تويتر عن تسجيل 1361 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 42555.

كما أعلنت عن شفاء 1156 حالة، وارتفاع مجموع المتعافين إلى 25318، وأضافت الوزارة أن إجمالي الوفيات 188حالة.

وفي الكويت، اعلنت وكالة الأنباء عن شفاء 675 من فيروس كورونا وارتفاع إجمالي المتعافين إلى 38390.

وفي فلسطين، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 220 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وارتفاع إجمالي الإصابات إلى 3315.

وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 894 إصابة جديدة بفيروس كورونا، كما أعلنت عن شفاء 2632 حالة، وارتفاع مجموع المتعافين إلى 86597.

وأضافت الوزارة أن إجمالي الوفيات 118 حالة، بعد تسجل 3 وفيات اليوم.

وفي العراق، وزارة الصحة فيسبوك عن تسجيل 2184 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 1645و110 وفيات جديدة.

وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل حالة وفاة و8 إصابات جديدة بكورونا و23 حالة شفاء إضافية