موجة كورونا جديدة في طهران و14 محافظة إيرانية

حذر علي رضا زالي، رئيس لجنة مكافحة كورونا في طهران، من تصاعد الوباء في العاصمة الإيرانية مع كشف 520 مريضا مصابا تم نقلهم إلى المستشفيات في محافظة طهران خلال يوم واحد فقط.

هذا في حين أعلنت وزارة الصحة الإيرانية عن تأزم الوضع في محافظات الأهواز وكردستان وأذربيجان الغربية وأذربيجان الشرقية وهرمزغان، وبوشهر وخراسان رضوي وكرمانشاه اصفهان وهمدان وزنجان وکرمان وخراسان الشمالية وکهغیلویه.

ودعا رئيس لجنة مكافحة كورونا في طهران، إلى فرض قيود صارمة بما فيها قيود على حركة المرور في العاصمة وقيود على الاحتفالات والتجمعات مثل حفلات الزفاف ومراسم الحداد وتحديد ساعات العمل" للحد من انتشار كورونا. وقال زالي إن أكثر من 100 من المرضى الجدد في طهران تم إدخالهم إلى وحدة العناية المركزة.

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ووفقا لوزارة الصحة الإيرانية، ارتفع عدد المرضى والوفيات في البلاد مرة أخرى بعد بضعة أسابيع من الاتجاه النزولي.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، سيما لاري، الخميس، توفي 148 شخصًا، وتسجيل 2652 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت أن إجمالي ضحايا كورونا في إيران، بلغ حتى اليوم الخميس، إلى 11106 أشخاص و232863 مصابا.

كما أعلنت لاري عن 3097 حالة حرجة يرقدون في أقسام العناية المركزة في المستشفيات.

وتأتي هذه الإحصائيات عن الزيادة المطردة في عدد المرضى والضحايا في البلاد، في حين أن نوابا وبعض المسؤولين والخبراء يشككون في صحة هذه الإحصائيات اليومية ويقدرون الأرقام الحقيقية بأضعاف مضاعفة.